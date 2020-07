Radio-dj Giel Beelen stapt over naar NPO Radio 2

Radiopresentator Giel Beelen keert terug bij de publieke omroep. Hij vertrekt bij Radio Veronica en gaat werken voor NPO Radio 2, waar hij een ochtendshow zal presenteren. Dat heeft de zender dinsdag bekendgemaakt.

Beelen (43) is een goede bekende van de publieke omroep. Van 1997 tot en met 2017 maakte hij programma’s voor NPO 3FM, voornamelijk in de vroege ochtend. De afgelopen drie jaar presenteerde hij bij Veronica De Veronica Ochtendshow met Giel. Op NPO Radio 2 zal Beelen vanaf 5 oktober elke werkdag tussen 04.00 uur en 06.00 uur te horen zijn.

Naast Beelen keert ook dj Jeroen van Inkel terug bij NPO Radio 2. Die zender gaat op zaterdag en zondag tussen 07.00 uur en 10.00 uur Van Inkels show Rinkeldekinkel uitzenden. Het wordt de tweede keer dat Van Inkel (59) dat in 1992 begonnen programma nieuw leven inblaast.

Zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2 zegt dat hij de luisteraar met Beelen en Van Inkel wil „blijven prikkelen en verfrissen”. NPO Radio 2 is volgens de meest recente cijfers van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek de meest beluisterde radiozender van Nederland, met een marktaandeel van 13 procent in april en mei dit jaar. Beelens vorige werkgever Veronica had 3,6 procent van de markt in handen.

Opvallend is ook dat Felix Meurders na ruim 25 jaar gaat stoppen als presentator van Spijkers Met Koppen op NPO Radio 2. Hij gaat naar naar NPO Radio 5 en krijgt daar op zaterdagochtend een muziekprogramma. Twee jaar geleden wilde omroep BNNVARA Meurders al wegsturen als Spijkers-presentator, omdat hij te oud was. De nu 73-jarige radiocoryfee wilde zelf liever blijven. Het besluit van BNNVARA leidde tot verontwaardiging, waarna Meurders alsnog voorlopig mocht aanblijven.