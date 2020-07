Pompeo: aanspraken Beijing op Zuid-Chinese Zee „onrechtmatig”

De Verenigde Staten hebben Chinese aanspraken op grondstoffen in grote delen van de Zuid-Chinese Zee maandag verworpen als onrechtmatig, een stap die de gespannen verhouding tussen de twee landen verder kan aantasten. China heeft de Amerikaanse uitlatingen van de hand gewezen. Dat meldt Reuters.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Beijing geen samenhangende juridische basis geleverd voor zijn ambities in de Zuid-Chinese Zee, zei hij in een verklaring. Ook heeft China volgens Pompeo andere Zuid-Aziatische landen in het gebied van de Zuid-Chinese Zee geïntimideerd.

„We maken duidelijk: aanspraken van Beijing op grondstoffen in grote delen van de Zuid-Chinese Zee zijn volkomen onrechtmatig, evenals de campagne van pesterij om ze te beheersen”, aldus Pompeo, die bekend staat als een criticus van China binnen de regering van president Donald Trump. „De wereld zal niet toestaan dat Beijing de Zuid-Chinese Zee behandelt als zijn maritieme imperium.”

Spierballenvertoon

China heeft de verklaring van Pompeo als „volkomen ongerechtvaardigd” verworpen. „De Verenigde Staten zijn geen land dat direct is betrokken bij de geschillen, maar blijft zich toch met de zaak bemoeien”, aldus de Chinese ambassade in Washington in een reactie op zijn website. „Onder het mom van het behoud van stabiliteit doen ze aan spierballenvertoon, het oprakelen van spanningen en het aanzetten tot confrontatie in de regio.”

De verklaring van Pompeo vormt een verharding van de Amerikaanse positie. De VS zijn al langere tijd tegen Chinese territoriale aanspraken op de Zuid-Chinese Zee. Ze hebben oorlogsschepen door de internationale waterweg gestuurd, om vrijheid van scheepvaart in de regio te onderstrepen.

China maakt aanspraak op ongeveer negentig procent van de Zuid-Chinese Zee en de energiereserves in de zeebodem. Maleisië, de Filippijnen, Vietnam, Taiwan en Brunei maken eveneens aanspraken op delen van het gebied, dat ook druk wordt bevaard door vrachtschepen. China heeft militaire bases gebouwd op kunstmatige eilanden in de regio, om zijn aanspraken kracht bij te zetten. Beijing zegt dat zijn bedoeligen vreedzaam zijn.