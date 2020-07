Brazilië ontslaat opnieuw Amazone-wetenschapper

De Braziliaanse regering heeft opnieuw een vooraanstaand wetenschapper bij het nationale ruimtevaartinstituut INPE ontslagen. Lubia Vinhas gaf leiding aan het departement dat verantwoordelijk was voor aardobservatie. De reden voor haar ontslag op maandag is niet bekendgemaakt.

Vinhas’ gedwongen vertrek komt echter enkele dagen na de publicatie van nieuwe ontbossingscijfers voor juni: volgens INPE ging vorige maand ruim 1.000 vierkante kilometer aan Amazonewoud tegen de vlakte, de grootste hoeveelheid voor die maand sinds 2015.

De situatie doet denken aan het ontslag van toenmalig INPE-directeur Ricardo Galvão, vorig jaar augustus. Een maand ervoor sloeg het instituut alarm over de sterke toename van ontbossing en het aantal branden. President Jair Bolsonaro noemde de satellietbeelden nep en Galvão een „loopjongen van westerse ngo’s”. Hij wil de Amazone openstellen voor exploitatie, zoals veeteelt en mijnbouw.

De ontbossing in de eerste zes maanden van dit jaar is met 25 procent toegenomen in vergelijking met diezelfde periode in 2019. Voor het vrijmaken van land voor onder meer veeteelt worden gebieden vaak in brand gestoken. Vorig jaar was volgens onderzoekers het hevigste brandjaar sinds 2011.