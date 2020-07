Noodtoestand afgekondigd in Darfur na oplaaien geweld

In de Soedanese regio Darfur is dinsdagochtend de noodtoestand afgekondigd, meldt staatspersbureau Suna. Deze maatregel zou veertien dagen van kracht kunnen blijven, aldus de Sudan Tribune.

Ten tijde van een noodtoestand mogen de Soedanese veiligheidstroepen sneller overgaan tot arresteren. Ook kan de overheid dan zwaardere restricties opleggen aan de pers en oppositie. De Afrikaanse Unie en Verenigde Naties sturen volgens Reuters vertegenwoordigers naar Darfur. Van (militair) ingrijpen is vooralsnog geen sprake.

In Darfur hebben gewapende milities meerdere aanslagen gepleegd en dorpen bestormd. Er wordt al weken gedemonstreerd door Soedanezen die daartegen betere bescherming van de federale overheid willen. Maandag openden gewapende mannen op motoren, kamelen en paarden het vuur op een vreedzame demonstratie in het dorp Kutum. Daarbij kwamen zeker negen mensen om het leven. De milities blijven trouw aan de vorig jaar afgezette dictator Omar al-Bashir en hebben nog steeds delen van Darfur onder controle. Waarom zij juist nu de wapens weer oppakken, is onduidelijk.

Dictatuur

Het is voor het eerst in jaren dat in Darfur weer heftig wordt gevochten. Niettemin verblijven honderdduizenden mensen in het gebied nog in vluchtelingenkampen - vaak in benarde omstandigheden. De regio heeft een uiterst gewelddadige recente geschiedenis. De niet-Arabische bevolking van Darfur kwam in 2003 in opstand tegen Bashir. Daaropvolgende jarenlange gevechten met regeringstroepen kostten aan meer dan 300.000 mensen het leven.

Mede daarom bereidt de transitieregering in Khartoem een uitlevering voor van Bashir aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat hem wil vervolgen voor oorlogsmisdaden en genocide.