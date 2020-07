Nieuwegein verbreekt banden met Poolse stad om lhbt-vrije zone

Nieuwegein heeft de vriendschapsband met de Poolse stad Pulawy verbroken omdat die stad onlangs een ‘homovrije zone’ heeft ingesteld. De gemeenteraad van Nieuwegein stemde maandagavond bijna unaniem in met een motie om de vriendschap met Pulawy te beëindigen.

Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) plakte dinsdagochtend een sticker met een regenboogvlag over een van de toegangsborden naar Nieuwegein, waarop de vriendschapsband met Pulawy stond aangeduid. Pulawy heeft net als veel andere Poolse gemeenten een lhbt-vrije zone ingesteld.

Polen wil met de ‘homovrije zones’ kinderen en gezinnen beschermen tegen de verspreiding van wat het ziet als ‘lhbt-ideologie’. Wat de zones precies inhouden, verschilt per stad en gemeente. De conservatieve PiS-partij van president Andrzej Duda, die afgelopen weekend een nieuwe termijn veiligstelde, had van traditionele gezinswaarden zijn belangrijkste campagnethema gemaakt.

Voor Nieuwegein is het Poolse antihomobeleid reden een punt achter de relatie met Pulawy te zetten. Eigenlijk was de stedenband tussen Nieuwegein en Pulawy in 2015 al ‘vriendschappelijk’ beëindigd. Destijds werden onder meer toegangsborden echter, uit kostenoverwegingen, niet aangepast. Er bleef een informele vriendschap tussen de twee steden over, maar sinds 2015 hadden ze al geen officieel contact meer. Dat was ook de reden dat één van de 27 raadsleden maandag tegen het verbreken van de banden stemde.