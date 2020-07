MOJO, Concertgebouw en André Rieu ontvangen forse steun van de overheid

De muziekindustrie piept en kraakt onder de coronacrisis. Nauwelijks concerten, moeizame albumverkoop, en niemand weet wanneer festivals weer mogelijk zijn. De nood is af te lezen aan het geld dat is aangevraagd onder de NOW-regeling, die de overheid aan het begin van de crisis heeft ingesteld om werkgelegenheid te behouden tijdens de eerste coronamaanden, tot en met mei. Het UWV maakte afgelopen vrijdag bekend welke werkgevers daar gebruik van maakten: bijna 140.000 bedrijven kregen in totaal bijna 8 miljard euro. In die gegevens zijn tal van muziekbedrijven te vinden.

Lees ook: Meeste geld naar NS, KLM, Booking

De grootste bedragen in de muziekindustrie gaan naar De Nationale Opera, het Concertgebouw, concertorganisator MOJO en het bedrijf van André Rieu: zij kregen tussen de 1,2 en 1,7 miljoen euro om hun personeel met vaste en flexibele contracten door te kunnen betalen. Rieu, zo bleek uit een interview met de Volkskrant vorig jaar, had op dat moment 210 man personeel, waarvan 100 in vaste dienst. Ook danceorganisator Q-Dance (ruim zes ton) en boekingskantoor Friendly Fire (bijna vier ton), dat ook festival Best Kept Secret organiseert, vroegen geld aan. Zwarte Cross-organisator Alles Komt Goed bv kreeg ruim een kwart miljoen euro, ook showcasefestival Eurosonic/Noorderslag, dat afgelopen maand zo hard moest knokken om in de Culturele Basisinfrastructuur te komen, kreeg loonsteun: 136.000 euro.

Guus Meeuwis en Bizzey

Flink wat artiesten komen voor op de lijsten van het UWV. Zo kreeg Guus Meeuwis met twee bv’s ruim 90.000 euro. Hij zou in april vijf keer de show ‘Groots met een Zachte G’ geven in het Eindhovense Philips Stadion, geproduceerd door zijn eigen bedrijf. Rapper Bizzey kreeg ruim 18.000 euro, en zanger André Hazes jr. ontving 16.000 euro voor zijn bedrijf AGJ Produkties. Bedragen van onder de tienduizend euro gingen er naar de bedrijven van Tino Martin, rockband Delain, Anouk, Trijntje Oosterhuis, Nielson en René Froger. Gordons koffieketen Blushing – geen muziekbedrijf – kreeg ruim een ton. Ook Spec Entertainment, het Almeerse artiestenmanagementbureau van Ali B met artiesten als Boef, Ronnie Flex en Famke Louise, ontving steun, à 31.000 euro.

Lees ook: Noodlening voor topbands als Guns n’ Roses, Eagles, Pearl Jam

Orkesten

De grote orkesten met veel mensen in dienst kregen flinke bedragen om hun personeel te kunnen behouden. Ruim 8 ton ging er naar het Concertgebouworkest in Amsterdam, en bijna 5 ton naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het Residentie Orkest ontving 170.000 euro, en het Metropole Orkest iets meer dan 130.000 euro. De Nederlandse Bachvereniging kreeg bijna 90.000 euro.

De bedragen zijn voorschotten, het definitieve subsidiebedrag wordt pas vastgesteld zodra het werkelijke omzetverlies van de bedrijven duidelijk is. Het kan ook zijn dat het hele voorschot teruggestort moet worden, als duidelijk wordt dat de steun niet nodig was. Voor de NOW-regeling komen alle bedrijven in aanmerking die gedurende maart, april en mei een omzetverlies van 20 procent hebben geboekt. Zij kunnen tot maximaal 90 procent van de loonsom van hun werknemers vergoed krijgen. De meeste bedrijven zullen voor de langere termijn meer nodig hebben om hun voortbestaan te garanderen, want zicht op verdere versoepeling van de regels is er nog niet en dus zullen de zalen die iets kunnen organiseren nog niet voor de helft gevuld blijven, en andere helemaal dicht blijven.

Podia

Aan de NOW-gelden is te zien dat de zalen en podia harde klappen krijgen. Veel van hen kunnen niet op een rendabele manier concerten organiseren, terwijl veel voor het grootste deel afhankelijk zijn van publieksinkomsten. Een aantal van hen – Paradiso, 013, Ziggo Dome, Concertgebouw, Afas Live, Neushoorn, Het Patronaat – maakten onlangs bekend te moeten snijden in het personeelsbestand. De meeste hebben al gesneden in de ‘flexibele schil’, de vele zzp’ers die normaal in zalen aan het werk zijn, zitten veelal al thuis. Veel steungeld ging er in de NOW-regeling al naar Paradiso, TivoliVredenburg en de Melkweg, alle drie zo net onder de miljoen euro. Ahoy kreeg 1,5 miljoen euro, de Ziggo Dome ontving 4 ton, 013 kreeg ruim 3 ton en het Patronaat net iets minder dan 3 ton. Voor bedragen daaronder staan zo’n beetje alle Nederlandse podia op de lijst. De schouwburgen van Gouda, Apeldoorn en Haarlem kregen elk meer dan 2 ton.

De lijst staat vol boekingskantoren, platenlabels, distributeurs, platenzaken, instrumentenmakers, muziekscholen, licht- en geluidbedrijven, podia en organisatoren. Een bedrag van ruim een kwart miljoen ging naar de Japanse drumstelfabrikant Pearl, dat zijn Europese afdeling in Belfeld, Limburg heeft. De merchandise-tak van ID&T kreeg een ton. Er ging 64.000 euro naar de Amsterdamse platenzaak Concerto, en 150.000 naar de Haarlemse vinylperserij Record Industry. Labels en distributeurs als V2 Nederland, Bertus, Suburban, 8Ball, PIAS en Konkurrent kregen allemaal subsidie om het personeel te betalen, blijkt uit de UWV-gegevens. Labels die hun inkomsten vooral uit streaming halen, zoals Top Notch en Noah’s Ark, staan niet op de lijst - streaming via bijvoorbeeld Spotify en YouTube is een van de weinige delen van de muziekindustrie die het redelijk blijft doen. Maar het aan Top Notch gelieerde boekingskantoor Topbillin’ ontving wel steun, bijna 60.000 euro. Het grote boekingskantoor Agents After All kreeg 3 ton steungeld.

Lees ook: Hoe buig je nul euro subsidie om naar 1,7 miljoen?

Theaters en musea

In de theaterwereld valt vooral musicalproducent en theater-eigenaar Stage Entertainment op dat voor verschillende dochters in totaal 2,6 miljoen euro kreeg. Het Internationaal Theater Amsterdam kreeg ruim zeven ton, en Het Nationale Theater in Den Haag bijna zeven ton. Het net als Eurosonic/Noorderslag toch in de Basisinfrastructuur opgenomen Scapino Ballet kreeg 140.000 euro.

Bij de musea steekt het Rijksmuseum in Amsterdam erboven uit, met 2,7 miljoen euro. Het Van Gogh kreeg 1,9 miljoen en ook het Openluchtmuseum Arnhem kreeg ruim een miljoen euro. Het Kunstmuseum in Den Haag, Centraal Museum in Utrecht en Stedelijk in Amsterdam kregen tussen de 4 en 5 ton.

De NOW-regeling is verlengd tot en met oktober, daar zijn nu nog geen cijfers van bekend.