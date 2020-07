Jumbo laat sterke groei zien dankzij corona in eerste half jaar 2020

Supermarktketen Jumbo heeft in het „uitzonderlijke eerste halfjaar van 2020” fors meer producten verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetstijging bedroeg 14,2 procent, zo blijkt uit halfjaarcijfers die de supermarktketen dinsdag heeft gepresenteerd.

De consumentenomzet van de supermarktketen kwam op 5,1 miljard euro uit, 634 miljoen euro meer dan het eerste half jaar van 2019. De autonome omzetgroei (zonder effecten van overnames) bedroeg 9,5 procent. In totaal opende de keten 25 extra winkels in deze periode.

Jumbo is de eerste Nederlandse supermarktketen die cijfers over het afgelopen half jaar bekend heeft gemaakt. Gedurende deze periode - te weten: midden maart - ging Nederland in lockdown om de coronacrisis te bestrijden. De dag na de persconferentie waarop premier Mark Rutte (VVD) die maatregel afkondigde, kende Jumbo de drukste dag ooit dankzij hamsterende consumenten. De omzet lag 65 procent hoger dan normaal en was daarmee „hoger dan in de week van Kerst”, vertelde Jumbo-topman Ton van Veen destijds aan NRC.

Volgens Jumbo is de omzetstijging deels te verklaren doordat consumenten hun winkelgedrag veranderden tijdens de coronacrisis. Klanten gaven meer geld uit aan hun dagelijkse boodschappen en het doen van online boodschappen werd populairder. De omzetstijging van online boodschappen bedroeg 50 procent in de eerste zes maanden van het jaar.

La Place

Het moederbedrijf van Jumbo kreeg wel een tegenslag te verduren in de horeca: restaurantketen La Place had te maken met „een aanzienlijke omzetderving” als gevolg van het coronavirus en de daartegen getroffen maatregelen. Ook de sluiting van twaalf Hudson Bay-vestigingen droeg bij aan de daling. Veel vestigingen van het Canadese modehuis huisvestten een La Place-restaurant. Jumbo maakte maandag bekend ruim een kwart van alle honderd vestigingen van de restaurantketen te sluiten.

Nederlandse supermarkten kenden tijdens de coronacrisis „prima tijden”, concludeerden economen van ING eerder. Doordat de horeca een aantal weken gesloten bleef, kochten consumenten meer producten in supermarkten.