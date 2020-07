Iran executeert vermeende dubbelspion voor CIA

In Iran is dinsdag een oud-medewerker van het ministerie van Defensie geëxecuteerd, die banden gehad zou hebben met de CIA. Internationale persbureaus spreken van Reza Asgari, die informatie over het Iraanse raketprogramma met de Amerikaanse inlichtingendienst gedeeld zou hebben. Volgens de Iraanse justitie werd Asgari afgelopen week terechtgesteld.

Welke informatie Asgari zou hebben gedeeld met de CIA is niet bekend. Washington heeft nog niet gereageerd op zijn executie.

Na een periode van ontspanning zijn de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran tijdens het presidentschap van Donald Trump verder verzuurd. Trump besloot in 2017 opnieuw sancties in te stellen tegen Iran, nadat die in 2013 waren versoepeld als onderdeel van een nucleair akkoord. Teheran liet daarop weten het omstreden raketprogramma uit te breiden en de Iraanse militaire macht te willen versterken. Een jaar later trokken de VS zich daadwerkelijk terug uit de deal en werd Iran nog zwaardere economische sancties opgelegd.

Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus trof Iran hard; het was een van de landen waar het virus veel slachtoffers maakte onder de bevolking. Ook onder deze omstandigheden weigerde Washington de sancties te verlichten.

Het in stand houden van de sancties, gecombineerd met een reeks branden in Iraanse fabrieken en een nucleaire installatie, heeft de relaties tussen de Iran en het Westen verder op scherp gezet. Iraanse autoriteiten beweren dat de branden het gevolg zijn van cyberaanvallen door onder meer de Verenigde Staten.