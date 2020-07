Basisschoolinschrijvingen van kinderen onder de drie ongeldig verklaard in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft aanmeldingen op basisscholen die werden gedaan vóór het derde levensjaar van het betreffende kind, ongeldig verklaard. Dat schrijft onderwijswethouder Anke Klein (D66) dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Ouders die hun baby of dreumes al hadden aangemeld op een basisschool in Utrecht, moeten dat zodoende opnieuw doen.

Eerder bleek uit onderzoek van de gemeente dat tientallen Utrechtse basisscholen lijsten hanteren waarop ouders hun kind al in een vroeg stadium kunnen aanmelden. Dit is niet toegestaan en leidt volgens de gemeente tot kansongelijkheid. Zo zouden hogeropgeleide ouders vaker een plekje op een populaire school weten te bemachtigen dan lageropgeleide ouders.

„Wetgeving moet gevolgd worden„

In de brief aan de raad schrijft Klein: „Wij hebben per brief aan de schoolbesturen laten weten dat de wetgeving rond de aanmelding en toelating per direct gevolgd moeten worden. Dit geldt ook voor de kinderen jonger dan drie jaar die al eerder op een wachtlijst zijn geplaatst.”

De komende maanden worden in Utrecht nieuwe regels gemaakt waar alle basisscholen zich aan moeten houden. Wethouder Klein schrijft op Twitter „hard aan de slag” te gaan „met gelijke kansen voor alle kinderen”.