Hof: componist Eftelingmuziek kreeg te weinig van Buma/Stemra

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft componist Maarten Hartveldt stelselmatig te weinig betaald voor de muziek die hij schreef voor pretpark de Efteling. Dat heeft het hof in Amsterdam dinsdag bepaald. Hoeveel Hartveldt precies moet krijgen, zal in een aparte procedure worden vastgesteld.

Hartveldt (67) heeft bijna veertien jaar geprocedeerd tegen de organisatie die namens de Nederlandse overheid belast is met de verdeling van auteursrechtelijke gelden. De componist kreeg tussen 2006 en 2017 – de jaren waarin zijn werk in de Efteling te horen was – 198 euro per jaar uitgekeerd. Veel minder dan waar hij op had gerekend.

‘Riante pensioenvoorziening’

Hartveldt kreeg in 2004 de opdracht muziek te componeren voor de gehele Efteling. Hij had toen al twee keer met het park samengewerkt, en dat was beide partijen goed bevallen. De componist zou 40.000 euro voor de opdracht krijgen, maar een groot deel daarvan ging op aan de huur van een orkest en een studio in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Daarom wilde de Eindhovenaar ervan op aan kunnen dat hij in elk geval aan de auteursrechten zou verdienen. Dat is hem naar eigen zeggen telefonisch toegezegd door een medewerker van Buma/Stemra. „Dit was een lucratieve opdracht, werd me verzekerd”, vertelde Hartveldt onlangs aan de Volkskrant. „Een riante pensioenvoorziening.”

Rekenfout

Hartveldt heeft de afgelopen jaren steeds aangedragen dat zijn muziek voor de Efteling – en het Vlaamse pretpark Toverland – veel meer waard is dan 198 euro, omdat het thematische muziek betrof. Die werd bovendien alleen in de Efteling al door meer dan vijf miljoen mensen per jaar gehoord. Dat argument hield geen stand, maar het hof stelde in tegenstelling tot de rechtbank wel vast dat Buma/Stemra een belangrijke rekenfout heeft gemaakt in het belonen van Hartveldt.

Die rekenfout ontstond doordat de regels voor muziekgebruik op radio en televisie werden toegepast, terwijl Hartveldts muziek daar juist nadrukkelijk niet werd afgespeeld. Dat geven biedt ruimte voor een veel hogere vergoeding, die de componist met terugwerkende kracht dient te ontvangen, zo stelt het hof.

Aangezien de auteursrechten nog volledig bij Hartveldt liggen, kon hij in 2013 in eigen beheer het album Efteling Original Park Soundtrack uitbrengen. Dat is nog altijd te koop via iTunes en te beluisteren via Spotify.