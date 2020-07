Groningen getroffen door zwaarste aardbeving van dit jaar

De provincie Groningen is dinsdag getroffen door de zwaarste aardbeving tot nu toe dit jaar. De beving had een kracht van 2,7 en vond rond kwart over vijf ’s middags plaats, meldt het KNMI. Het epicentrum lag bij de Noord-Groningse plaats Loppersum. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en heeft de beving geen schade aangericht.

In de wijde omgeving van Loppersum konden veel Groningers de aardbeving voelen. Regionale omroep RTV Noord kreeg binnen een half uur driehonderd meldingen binnen, uit de stad Groningen en uit dorpen als Leermens, Middelstum en Zeerijp. Ook op Twitter lieten veel mensen weten dat ze de aarde hadden voelen schudden.

De beving bij Loppersum is de zwaarste in Groningen sinds 22 mei vorig jaar, toen er bij het dorp Westwijtwerd een aardbeving plaatsvond met een kracht van 3,4. De krachtigste beving van dit jaar was op 2 mei en had een kracht van 2,5. Aardbevingen komen zeer geregeld voor in de noordelijke provincie: dit jaar zijn er al 45 geteld.

Gaswinning is de oorzaak van de Groningse aardbevingen. De NAM pompt er sinds de jaren zestig gas uit de grond, maar moet daar vanwege de vele bevingen over twee jaar mee stoppen. Veel Groningers zitten door de aardbevingen met beschadigde en verzakte huizen. De zwaarste gasaardbeving vond plaats in 2012 en had een kracht van 3,6.