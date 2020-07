Gehamster bezorgt Jumbo ‘uitzonderlijk’ goed halfjaar

Als eerste Nederlandse supermarktketen heeft Jumbo dinsdag inzicht gegeven in de prestaties van het bedrijf tijdens de corona-uitbraak. In de resultaten over de eerste zes maanden van 2020 spreekt het familiebedrijf uit Veghel van een „uitzonderlijk eerste halfjaar”, waarin veel meer werd verkocht dan in voorgaande jaren. De omzet steeg met 14,2 procent naar 5,1 miljard euro.

Net als andere supermarktketens werd Jumbo in de tweede week van maart verrast door een spontane toestroom van klanten. Aanleiding was de persconferentie waarin premier Mark Rutte (VVD) aankondigde dat Nederland gedeeltelijk in lockdown zou gaan. Voor bezorgde consumenten was dat aanleiding om massaal producten in te slaan. Vooral houdbaar voedsel, handzeep en wc-papier waren enorm in trek.

De dag na die lockdown kende Jumbo de drukste dag in zijn geschiedenis, zei financieel directeur Ton van Veen eerder al in NRC. De verkoop lag die vrijdag 65 procent hoger dan gewoonlijk, hoger nog dan in de dagen voor Kerst. „Dat overviel ons toch wel”, aldus Van Veen. Ook in de weken daarna bleven supermarkten veel meer verkopen dan anders.

Zeker in de eerste weken was de vraag zo groot dat sommige producten nauwelijks nog te krijgen waren. Niet dat er tekorten waren: de hamsterwoede was gewoonweg zo groot dat winkels de producten niet snel genoeg in de schappen kregen, legde Van Veen destijds uit. NRC onthulde in april dat het kabinet zelfs kort heeft overwogen om rantsoenen in te stellen voor producten als wc-papier, blikgroenten en pasta, om lege schappen tegen te gaan.

In een schriftelijke reactie laat algemeen directeur Frits van Eerd weten trots te zijn op de manier waarop zijn bedrijf zich in deze stressvolle tijd overeind wist te houden. „Tijdens de coronacrisis hebben we met alle collega’s heel duidelijk onze meerwaarde kunnen laten zien.” Zo sprong het personeel van de restaurantformule La Place, die tijdelijk gedwongen gesloten was, bij om de supermarktmedewerkers te ontzien.

Veelzeggender nog dan de ‘gewone’ omzetstijging is het ‘onderliggende’ groeicijfer van bijna 10 procent. In dat getal wordt het effect van overnames en het openen van nieuwe filialen namelijk niet meegenomen. Jumbo schrijft die toename toe aan het feit dat klanten veel meer boodschappen per bezoek kochten dan anders en ook meer online zijn gaan bestellen. De online omzet lag de afgelopen zes maanden 50 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019.

Toch leverde de coronapandemie Jumbo niet alleen maar voordeel op. Zo had restaurantketen La Place te maken met „een aanzienlijke omzetderving” als gevolg van het coronavirus en de daartegen getroffen maatregelen. Ook de sluiting van twaalf Hudson’s Bay-vestigingen waarin La Place een restaurant uitbaatte, droegen bij aan de omzetdaling. Nu de horeca weer open mag, wil Jumbo de restaurants ombouwen naar een nieuwe formule, waarin anderhalve meter afstand houden gemakkelijker is. In 23 vestigingen is die nieuwe inrichting echter niet rendabel. Die restaurants zullen sluiten, kondigde Jumbo maandag al aan.