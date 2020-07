Fotografiebeurs Unseen 2020 gaat toch niet door

Het voornemen om de Amsterdamse fotografiebeurs Unseen 2020 te laten doorgaan, is definitief van de baan. Aanvankelijk was het idee om beurs te verplaatsen naar half september, maar door de heropleving van het Coronavirus in veel landen is er nu besloten de negende editie niet door te laten gaan.

Lees ook: Unfair organiseert op dit moment een ‘coronabestendige’ kunstbeurs.

Volgens de organisatie zijn veel internationale galeries gaan twijfelen aan de haalbaarheid van de beurs. Galeries die hun deelname al hadden bevestigd, annuleerden alsnog. Van harte gaat het afzeggen niet. De organisatie is er – zo is te lezen in het persbericht – van overtuigd dat er met maatregelen nog steeds een editie kan plaatsvinden, maar wil niet een fotobeurs waar te weinig internationale galeries zijn.

Lees ook: Een internationale kunstbeurs zit er voorlopig niet meer in

Het Mondriaan Fonds had geld vrij gemaakt om Nederlandse galariehouders te ondersteunen bij deelname aan onder andere Unseen. Deelnemers konden hun standhuur volledig vergoed krijgen. Dat gold ook voor deelnemers aan de kunst- en antiekbeurs PAN, die in november plaats zou vinden. Maar voor die beurs eind juni al de knoop doorgehakt om die niet te laten doorgaan in verband met het coronavirus.