Een huis vol in de lockdown: liefde, onverstoorbaarheid en een opgewekt gemoed

Net nu we ‘de corona’ zo snel mogelijk willen vergeten, komt Een huis vol (NPO 1) met een nieuw seizoen dat geheel gewijd is aan die bange tijd. Wie dacht het zwaar te hebben met dat ene zoontje dat zijn huiswerk niet wilde maken, moet eens kijken hoe deze grote gezinnen zich erdoorheen slaan. Van de ene op de andere dag zitten alle tien kinderen thuis en moeten de toch al overbelaste moeders die krioelende kinderschare huisonderwijs geven.

Een huis vol volgt al tien jaar kinderrijke gezinnen. Voor deze corona-editie zijn twee gezinnen uit de begintijd teruggekeerd. Bij de familie Baumgard woont iedereen nog thuis en zijn ze inmiddels aan kleinkinderen toe. De familie ziet in alle drukte ook nog kans om vijftig gratis maaltijden te maken voor buurtgenoten.

Net als bij andere reality is het altijd een beetje griezelen bij dit programma. Je moet er niet aan dénken. Alleen al het constante lawaai. Tegelijk zie je dat het toch eigenlijk best loopt en krijg je bewondering voor de moeders (de vaders zijn doorgaans werken). Nieuw is de gelovige familie Jelies uit Tollebeek. Moeder Janneke laat zien wat je nodig hebt voor een groot gezin: héél veel liefde, onverstoorbaarheid, en een opgewekt gemoed. Het geloof zal zeker helpen.

Nog even de Dag tegen Racisme bij de publieke omroep. Jort Kelders Stelling van Nederland zocht het in de ruziesfeer, maar de andere programma’s over racisme zondag probeerden juist empathie en verbinding te bewerkstelligen.

Dwight van van de Vijver heeft al sinds een maand het EO-programma Ook hier waarin Nederlanders van kleur hun ervaringen met alledaags racisme vertellen – verhalen waar je mond van open valt. Nu heeft hij een lieve terugkom-aflevering gemaakt waarin eerdere sprekers witte mensen ontmoeten, die geraakt zijn door hun getuigenis. Zo komen ze tot begrip en een vorm van reparatie.

Lofzang

Andere Tijden Sport had een mooie aflevering over kleur in het Nederlands elftal. Drie voetballiefhebbers zongen de lof van hun favoriete Oranjespelers met een migratieachtergrond. Humberto Tan begon zijn lofzang in 1960 met de allereerste Surinamer: Humphrey Mijnals. Sinds Ruud Gullit en Frank Rijkaard in 1981 toetraden zijn Surinaamse spelers in Oranje een vanzelfsprekendheid. Rocky Tuhuteru vertelt over de Molukse spelers Simon Tahamata en Giovanni van Bronckhorst. En historicus Nadia Bouras over de Marokkaanse.

Uiteraard gaat het over hun grote successen; we krijgen verbazingwekkende acties te zien. Sport, muziek en entertainment zijn van oudsher de vrijplaatsen waar mensen van kleur wél de ruimte krijgen die ze elders wordt ontzegd. In Oranje worden ze toegejuicht. „De enige kleur die telt is oranje.”

Maar die liefde is snel over als de speler een penalty mist of evenveel salaris en zeggenschap eist als de witte spelers. De Surinaamse spelers kwamen tijdens het WK 1996 onder vuur te liggen omdat ze binnen het elftal de opstandige ‘Kabel’ zouden vormen. Op een bekende foto zie je ze apart van de witte spelers zitten. Andere Tijden Sport legt uit dat dit gewoon de tafel met roti was, en dat je daar ook de witte Richard Witschge aan kon vinden.

Als de Marokkaanse spelers aan bod komen, is de onheuse bejegening nooit ver weg. Ooit werd Dries Boussatta uitgefloten door Marokkaans-Nederlandse supporters omdat hij met Oranje tegen Marokko speelde. Nu zie je jonge spelers vaker voor het Marokkaanse elftal kiezen. Nederland is blijkbaar niet zo’n vanzelfsprekend vaderland meer. „Je begint altijd met een 1-0 achterstand”, zegt Hakim Ziyech. En Boussatta stelt: „Hoe hard je ook je best doet, je zult nooit hetzelfde voelen als een Nederlander”.