Coronavirus kan via de placenta baby besmetten

Het coronavirus SARS-CoV-2 kan waarschijnlijk via de placenta van een besmette moeder aan haar ongeboren kind worden doorgegeven. Dat constateren Franse wetenschappers na uitgebreid onderzoek van een zwangere moeder met Covid-19 en haar pasgeboren zoontje. Ze vonden virusdeeltjes in de placenta, in het vruchtwater en in het bloed en de longen van de baby. De infectie lijkt ook gevolgen te hebben gehad voor het jongetje. Op hersenscans zagen de onderzoekers kleine afwijkingen, en het kind had neurologische symptomen die tot nu toe vooral bij volwassen coronapatiënten zijn gezien. De onderzoekers beschrijven hun bevindingen dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Tot nu toe was onduidelijk of het virus ook via deze weg van een besmette moeder op haar kind kon worden doorgegeven. In eerdere studies werd het virus óf niet aangetroffen bij de baby, óf kon niet worden uitgesloten dat de aangetroffen besmetting pas na de geboorte was gebeurd. Uit die eerdere onderzoeken blijkt ook dat pasgeboren baby’s van moeders met Covid-19 lang niet altijd klachten hebben, en soms alleen milde.

Slap en blauw

De 23-jarige zwangere vrouw belandde in maart hevig hoestend en met hoge koorts in het ziekenhuis. In haar bloed, neuskeelholte en vagina was het SARS-CoV-2-coronavirus te vinden. Na een paar dagen kreeg het kind in haar buik hartritmeproblemen. De artsen haalden de baby via een keizersnede uit haar buik, en ze namen monsters van het vruchtwater, nog voordat de vliezen werden gebroken. Het jongetje was slap en blauw, en moest de eerste zes uur beademd worden.

Opvallend waren de neurologische verschijnselen die het pasgeboren jongetje op de derde dag kreeg: hij was prikkelbaar en had een hoge spierspanning. Dat is pas een keer eerder gezien bij een pasgeboren baby van een besmette moeder. Op hersenscans zagen de onderzoekers kleine afwijkingen in de zogenoemde witte stof, die niet de hersencellen bevat maar hun uitlopers en het weefsel eromheen. Die afwijkingen zouden kunnen zijn veroorzaakt door ontstekingen aan de wanden van kleine bloedvaatjes, zoals die ook wel eens zijn gezien in het brein van volwassen Covid-19-patiënten. Na drie dagen werd de baby langzaam beter, na 18 dagen mocht het kind naar huis. Na twee maanden waren alle neurologische verschijnselen verdwenen.

Moederkoek

De Fransen troffen het virus in hogere concentraties in de placenta aan dan in het vruchtwater. Dat zou erop kunnen wijzen dat het virus placentacellen kan binnendringen en zich daar kan vermeerderen, schrijven ze. Onder de microscoop zagen ze in de placenta ook ontstekingen die daarbij passen. In placentaweefsel komt de ACE2-receptor – die het coronavirus gebruikt om cellen binnen te komen – veel voor.

Omdat het virus in het bloed van zowel moeder als kind is aangetoond, in de placenta én in het vruchtwater voordat de vliezen braken, is de overdracht via de moederkoek de meest waarschijnlijke route. Maar het is slechts een beschrijving van één patiënt. Onderzoek bij andere zwangere coronapatiënten moet deze bevindingen bevestigen.