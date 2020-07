'Sterke toename WhatsAppfraude in coronaperiode'

Sinds de eerste coronamaatregelen werden genomen is het misdaadbeeld in Nederland sterk veranderd. Zo is het aantal aangiften van WhatsAppfraude gestegen van honderd per week naar honderd per dag, blijkt volgens het AD uit de misdaadcijfers van de politie over het eerste halfjaar.

„We zagen met name de WhatsAppfraude echt énorm toenemen”, zegt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer tegen de krant. „Een verzevenvoudiging. En vaak zo venijnig dat je geen enkele argwaan hebt. In de ergste voorbeelden die ik heb gezien, krijg je zelfs berichten die in het taalgebruik van je kinderen om geld vragen”.

Ook was er in de coronaperiode vanaf 10 maart tot eind juni een ruime verdubbeling van het aantal gevallen van burenruzies, geluidsoverlast, jeugdoverlast en vernielingen. „Juist nu moesten we op straat zijn, langslopen, aftasten, door het raam heen gesprekken voeren”, zegt Huyzer daarover. „Normaal worden agenten vaak weggetrokken door evenementen en horecadiensten, nu konden ze er echt zijn in de wijken.”

'Traditionele misdaden' als inbraken, winkeldiefstal, straatroof en zakkenrollen kwamen juist veel minder voor.