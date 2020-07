Banksy’s uit Bataclan gestolen deur komt terug naar Parijs

Het is een van de symbolen van het verdriet om de aanslag in 2015 op het Parijse theater Bataclan. Op de deur van een nooduitgang van het gebouw had de Britse kunstenaar Banksy een zwart-wit portret gemaakt van een trieste jonge vrouw, een herinnering aan de 90 doden die bij de aanslag vielen – en aan de tientallen die via deze deur wisten te ontkomen aan de om zich heen schietende terroristen.

Maar wat Banksy maakt, is veel geld waard. In januari 2019 werd de deur uit zijn hengsels gelicht en gestolen. Het was een klap in het gezicht voor iedereen die juist bij deze deur bloemen en foto’s kwam leggen ter herinnering aan de aanslag.

Maar de deur komt terug. Dinsdagmiddag, niet toevallig op de nationale feestdag van Frankrijk, is hij in palazzo Farnese, het prachtige renaissancepaleis in Rome dat dienst doet als de Franse ambassade, formeel weer in Franse handen gesteld. Na lang politie-onderzoek is de deur vorige maand ontdekt op de zolder van een agriturismo in de Italiaanse regio Abruzzen. In het zuiden van Frankrijk zijn zes mensen in verband met deze diefstal gearresteerd, in Italië wordt nog onderzocht in hoeverre de Italiaanse eigenaar en de twee Chinese beheerders geloofwaardig zijn met hun verweer dat zij van niets wisten.

Een Fransman van Marokkaanse afkomst die regelmatig in de agriturismo overnacht, had gevraagd de deur voor hem op zolder te bewaren. De Italiaanse politie vermoedt dat het de bedoeling was dat potentiële klanten konden komen kijken en bieden, en sluit vooralsnog een band met terreurgroepen uit. Wie de potentiële kopers waren, is nog onduidelijk. Het is ook nog niet zeker of de deur weer in de Bataclan zal worden geplaatst of elders wordt ondergebracht.