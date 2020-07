Forse verhoging van stroppenpotten bij drie grote Amerikaanse banken

Dat de banken forse voorzieningen treffen voor mogelijke financiële tegenslag blijkt uit de halfjaarcijfers die JP Morgan, Citigroup en Wells Fargo dinsdag bekendmaakten als eerste van de grote banken in de VS.

Samen hebben ze 28 miljard dollar (omgerekend zo’n 24,5 miljard euro) aan voorzieningen op hun kredietportefeuilles genomen. Daarmee geven de banken aan dat ze nog veel financiële tegenslag verwachten als gevolg van de coronapandemie. In de VS is de verspreiding van het virus nog niet onder controle, meerdere staten zoals Californië gaan opnieuw in (gedeeltelijke) lockdown door horeca en andere economische activiteiten te sluiten.

De banken verwachten veel financiële tegenslag door de coronapandemie

Langduriger recessie

JP Morgan Chase, de grootste bank in de VS, heeft een voorziening genomen van 10,5 miljard dollar. Het is de grootste stroppenpot die JP Morgan ooit heeft aangelegd. Na het eerste kwartaal, in het begin van de coronacrisis, had de bank al 8,3 miljard dollar opzij gezet.

De bank waarschuwt voor grote onzekerheid, ook al lijken sommige economische indicatoren op herstel te wijzen. Topman Jamie Dimon stelde bij een toelichting op de halfjaarcijfers dat dit geen normale recessie is. „Inkomens van consumenten gaan nog omhoog, spaargelden gaan nog omhoog en huizenprijzen zijn nog gestegen. Het recessiedeel van de crisis moet nog komen. ” Zijn financieel directeur Jennifer Piepszak zei volgens persbureau AP in een telefonische persconferentie dat de bank nu een „veel langduriger neergang” verwacht dan in april. De bank verwacht dat de werkloosheid in de VS tot ver in 2021 in de dubbele cijfers zal blijven.

De winst van JP Morgan Chase halveerde in het tweede kwartaal tot 4,7 miljard dollar op een omzet van 33,8 miljard dollar.

Ook Citigroup bereidt zich voor op slechtere tijden en heeft voor 7,9 miljard dollar voorzieningen genomen. De winst van Citigroup daalde met ruim 70 procent naar 1,3 miljard dollar op een omzet van 19,8 miljard dollar. De twee banken konden nog wel winst rapporteren doordat hun zakenbanken baat hadden bij de onrust op de beurzen. Vooral op de handel in obligaties verdienden beide banken flink.

Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker in de VS, dook in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 in de rode cijfers door een voorziening van 8,4 miljard dollar op de leningenportefeuille. De bank, die geen handelsactiviteiten op de beurs heeft, rapporteerde een nettoverlies van 2,4 miljard dollar. Vorig jaar boekte de bank nog een winst van 6,2 miljard dollar. Later deze week volgen nog drie banken die genoteerd zijn op Wall Street met hun cijfers.

Nederlandse voorzichtigheid

In Nederland dekken banken zich ook al in tegen een langduriger recessie, constateerde toezichthouder De Nederlandse Bank op basis van een internationale enquête waar ook zeven Nederlandse banken aan meededen.

Banken hebben de acceptatiecriteria voor leningen aan ondernemingen in het tweede kwartaal aangescherpt, ondanks een toegenomen vraag naar bedrijfskrediet vanuit het midden- en kleinbedrijf. Ook zijn ze strenger geworden bij de aanvragen voor woninghypotheken. De banken verwachten de criteria de komende maanden nog verder aan te scherpen, aldus DNB.