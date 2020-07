Apotheker gaat paracetamol testen

De beroepsorganisatie voor apothekers gaat paracetamol die in Nederland te koop is onderzoeken op de kankerverwekkende stof PCA. Dat zegt Aris Prins, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) tegen NRC.

Prins reageert op de onthulling van NRC en het televisieprogramma Zembla dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, grondstof voor paracetamol verkoopt die vervuild is met een kankerverwekkende stof. Het gaat om 4-chlooraniline, afgekort PCA. Anqiu Lu’an levert de grondstof voor veel paracetamol die te koop is in Nederlandse drogisterijen, supermarkten en apotheken.

„Als apothekers zijn we wetenschappelijk opgeleid en als wetenschapper moet je altijd nieuwsgierig blijven”, zegt Prins. „Vanuit die nieuwsgierigheid zeg ik: wij gaan de paracetamol in ons eigen laboratorium onderzoeken. Ik kan zó aan tien doosjes komen die bij de supermarkt, drogist en apotheek verkocht worden.”

Prins zou ook diepgaander onderzoek toejuichen. Bij incidenteel gebruik van de vervuilde paracetamol ziet hij zeer weinig risico’s. „Echter bij chronisch gebruik kan het goed zijn om daar eens onderzoek naar te doen. We hebben wereldwijd een gigantische populatie paracetamolgebruikers. Als nader onderzoek kan leiden tot betere standaarden voor goedkopere productiemethoden, staan we daar zeker achter.”

Onderzoek inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), verantwoordelijk voor het terugroepen van medicijnen met een ‘kwaliteitsdefect’, wilde eerst zelf geen onderzoek doen naar de kwaliteit van paracetamol bij drogisterijen, supermarkten en apotheken. De IGJ stelt dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat patiënten zich zorgen moeten maken. Vrijdag zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) dat er wél onderzoek van de inspectie komt naar paracetamol, tot tevredenheid van een Kamermeerderheid. De vraag is hoe diepgaand dat onderzoek wordt. Volgens de inspectie wordt enkel „nogmaals contact opgenomen met de collega-organisaties in Europa”. Meer zegt de inspectie niet: „Omdat er Kamervragen zijn gesteld over dit onderwerp kunnen wij hier nu geen antwoord op geven.”

De vervuiling met PCA kan alleen optreden bij paracetamol die gemaakt is met chloorbenzeen. PCA kan niet ontstaan als paracetamol gemaakt wordt via fenol, maar dat is een minder goedkope route. Als Prins de keuze heeft zou hij in de apotheek die tweede soort afleveren, zegt hij. „Als apothekers willen we dat medicijnen veilig zijn. We zijn risicomijdend. Dus die PCA zou ik willen mijden. Als ik twee doosjes paracetamol heb, waarvan ik van één zeker weet dat die geen PCA kan bevatten, dan is die op dit punt veiliger. Als ik fabrikant van PCA-vrije paracetamol zou zijn, dan zou ik er reclame voor maken.”

Fabrikant grondstof geheim

Of paracetamol gemaakt is met chloorbenzeen of fenol weten apothekers niet. De fabrikant van de grondstof is immers geheim. Prins: „Ik zie niet in waarom dat geheim zou moeten zijn. En je maakt zichtbaar dat middelen veelal uit China en India komen. De KNMP heeft geen bezwaar tegen het vermelden van de fabrikant van de grondstof.”

De KNMP kreeg na de publicatie over de vervuiling van paracetamol vragen van leden. Prins: „Die storm is weer gaan liggen.” Maar de affaire past volgens hem wel in een breder verhaal. Na een reeks vervuilingen en tekorten van medicijnen is de beroepsorganisatie met het ministerie in gesprek. Doel is om de fabricage van tabletten en grondstoffen van China en India terug te halen naar Europa. „Dat is een meerjarenplan, waarbij we natuurlijk naar de maatschappelijke kosten moeten kijken.”

Prins juicht toe dat er inzicht komt in de langetermijneffecten van PCA. Of de benzeenroute wordt afgeschaft, is niet aan de KNMP, zegt hij. „Dat er is gekozen voor de goedkopere route is de marktwerking in de zorg. Er is een race to the bottom. Ik ben nu vijftien jaar apotheker en het aantal recalls – terugroepacties – vanwege vervuilingen is alleen maar toegenomen.”