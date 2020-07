‘Vertrouwen is de sleutel bij de bestrijding van een pandemie’

Dit is waarom de eerste surgeon general onder president Donald Trump voortijdig opstapte: „Ik wilde de regering niet naar de mond praten en daarbij de waarheid geweld aandoen. Als ambtenaar ligt je loyaliteit bij de waarheid en bij de Amerikaanse bevolking.”

Vivek Murthy (43) was in 2014 door president Obama benoemd als hoogste ambtenaar voor de volksgezondheid. Zijn termijn zou doorlopen tot eind 2017, maar na een paar maanden in het Witte Huis van Donald Trump nam hij al ontslag. Als hij nu zijn opvolger en de andere medici ziet worstelen in het coronateam, voelt hij vooral deernis, zegt hij door de telefoon. „Er zijn zo veel mensen bij de landelijke overheid die zich niet vrij voelen om te zeggen wat gezegd moet worden, omdat zij voor represailles of ontslag vrezen. Het is een reële angst, ze hebben gezien hoe andere mensen eruit zijn geknikkerd. Dus blijven ze en proberen ze stilletjes goed werk te doen.”

En dan moeten ze uitleggen waarom de regering juist nu het door president Barack Obama geïntroduceerde zorgstelsel wil afschaffen.

„Dat de regering via het hoogste gerechtshof probeert mensen hun zorgverzekering af te pakken tijdens de ergste epidemie in jaren, is onvergeeflijk. Ze hebben niet eens een helder idee waardóór ze het willen vervangen. Je hoort mij niet zeggen dat de Affordable Care Act [ook wel bekend als ‘Obamacare’] perfect was, maar het was een stap in de goede richting. Het heeft miljoenen mensen geholpen die anders nog ziek of al dood waren geweest.”

Als u nu nog surgeon general was, wat zou dan uw advies aan de president zijn?

„Vertel het publiek eerlijk en open wat er aan de hand is. Vertel ook wat er niet goed gaat. Eerste regel in communicatie: geef jezelf geen schouderklopje als het slechter gaat. En in hemelsnaam, neem je beslissingen gebaseerd op wetenschap, op wat wetenschappers je zeggen. Laat hen het woord doen.

„Vertrouwen is de sleutel voor de bestrijding van een pandemie. Verlies je het vertrouwen van je bevolking, dan ben je niet langer effectief. Zelfs als je precies het goede zegt, zullen ze niet doen wat je vraagt.”

Eenzaamheid

Murthy heeft het boek Together geschreven waarvan de Nederlandse vertaling, De kracht van verbinding, afgelopen week verscheen. Hierin staat geen voorspelling over de pandemie van nu, geen opsomming van wat hij onder president Obama heeft gepresteerd. Het boek is een verkenning van een fenomeen dat „niet eens rechtstreeks werd erkend als een gezondheidsprobleem”, schrijft Murthy. „Eenzaamheid liep als een rode draad door veel van de problemen die mensen onder mijn aandacht brachten, zoals verslaving, geweld, angst en depressie.”

Hij vult door de telefoon aan: „Ik denk dat velen van ons zich door de moderne maatschappij gedwongen voelen om onafhankelijker te zijn, ook al verlangen we diep van binnen naar de onderlinge verbinding waarvan onze voorouders afhankelijk waren. In de laatste decennia zijn de Amerikanen almaar eenzamer geworden. Ze ontmoeten hun vrienden minder. Ze zijn minder vaak lid van een vereniging of een kerkgenootschap. Veel ontmoetingen zijn vervangen door online-contacten. Onderzoek laat zien dat zware gebruikers van sociale media twee keer zo eenzaam zijn als lichte gebruikers.”

Dat klinkt meer als een maatschappelijk dan een medisch probleem. Is dat niet lastig voor medici?

„Je kunt het ook omdraaien. Je hoeft hiervoor geen nieuw medicijn uit te vinden, je hebt geen nieuwe technologie nodig. Het is een misverstand dat ingewikkelde problemen ook ingewikkelde oplossingen vergen. Ik vind dat juist hoopvol.”

In uw boek vertelt u over maatschappelijke initiatieven tegen eenzaamheid. Welke maakte de meeste indruk op u?

„De burentafel van Sarah Harmeyer, waaraan mensen die elkaar niet kennen, naast elkaar gaan zitten en in gesprek raken. Het mannenschuurtje van Maxine Chaseling en Alf Stokes, een klusclub voor gepensioneerde mannen die zich nog nuttig willen maken. Ik kan uit al die voorbeelden niet eentje kiezen. De meeste indruk maakte de eenvoud van de oplossingen. Ze kosten geen geld, ze vergen weinig organisatie. Mensen voelen zich eenzaam, geef ze iets om samen te doen.”

Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid, maar ook slecht voor de politiek, schrijft u.

„Eenzaamheid heeft veel meer negatieve consequenties dan ik had gedacht toen ik aantrad als surgeon general. Ik zie een regelrecht verband tussen eenzaamheid en de polarisatie in de politiek en het maatschappelijk debat. Als je contact legt met anderen, bouw je vertrouwen op. Wie eerst een tegenstander leek, wordt nu een mens in plaats van een opvatting. Je gunt hen het voordeel van de twijfel.

„Er zijn nog maar weinig plekken in onze maatschappij waarin je mensen van ander gepluimte ontmoet. Het leger is zo’n plek, hoewel dat ook minder is geworden sinds de dienstplicht is afgeschaft. Ik zou voor een vorm van maatschappelijke dienstplicht zijn. Een korte periode waarin jongeren na school of universiteit zichzelf nuttig maken door anderen te helpen.”

Heeft u geprobeerd dat in te voeren toen uzelf topambtenaar was?

„Een leider zijn betekent niet dat je de hele tijd vertelt hoe mensen moeten leven of zich gedragen. Het is veel belangrijker dat je ruimte schept waarin mensen naar voren durven te komen en te vertellen wat ze op hun lever hebben.

„Het zou al helpen als politici en andere leiders hun eigen leven wat veranderen. Als ik naar mijn eigen keuzes kijk, heb ik precies gedaan wat de cultuur ons voorhoudt dat we moeten doen om succesvol te zijn. Ik heb te vaak meer aandacht gehad voor mijn werk dan voor mijn gezin en mijn vrienden, terwijl zij mij veel gelukkiger maken dan elke vorm van maatschappelijk succes.”

Vivek Murthy: De kracht van verbinding. LevBoeken, 368 blz. € 22,99

Biochemicus Indiase komaf Vivek Murthy (geboren in het VK, 1977) groeide op in de VS in een Indiase migrantenfamilie. Hij studeerde biochemie en medicijnen aan Harvard en Yale. Als student richtte hij medische hulporganisaties op, zoals Doctors of America voor betaalbare zorg. In 2014 trad hij aan als surgeon general.

