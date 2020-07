Uitgestelde federale executie VS mag toch doorgaan

De executie van de in de Verenigde Staten voor drievoudige moord veroordeelde witte racist Daniel Lewis Lee mag maandag toch doorgaan. Vrijdag oordeelde de rechter nog dat de eerste federale executie in 17 jaar moest worden uitgesteld omdat nabestaanden van de slachtoffers vanwege het coronavirus niet naar de terechtstelling durfden te reizen, maar een hogere rechtbank heeft een streep gezet door dat vonnis.

De 47-jarige Lee werd in 1999 veroordeeld voor een roofmoord op een wapenhandelaar, zijn vrouw en haar dochtertje van acht jaar in Arkansas. Onder anderen de grootmoeder van het meisje had om uitstel gevraagd, omdat ze niet wil reizen tijdens de coronacrisis.

Een lagere rechter wees dat verzoek toe, maar zondag oordeelde het 7th U.S. Circuit Court of Appeals dat daar geen jurische basis voor is. Er zijn volgens die rechtbank namelijk geen federale wetten en regels die slachtoffers het recht geven de executie bij te wonen, schrijft persbureau Reuters.

Lee wordt nu maandag als er niet op het laatste moment alsnog wordt ingegrepen met één enkele injectie ter dood gebracht in de Terre Haute-gevangenis in de staat Indiana.

Een aantal staten in vooral het zuiden van de VS voert nog wel doodstraffen uit, landelijk gemiddeld zo’n dertig per jaar, maar de laatste federale executie was in maart 2003. President Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 de doodstraf te hervatten en gebruikt het in aanloop naar de komende presidentsverkiezingen ook weer om law and order uit te stralen. In juli en augustus staan volgens Reuters in totaal vier federale executies op de planning.