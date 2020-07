Trump valt topviroloog Fauci aan na diens kritiek op de corona-aanpak

Hoe lang zal Anthony Fauci het nog volhouden als de belangrijkste viroloog-adviseur in het coronateam van Witte Huis? Van alle kanten komen de laatste dagen aanvallen op de arts die ooit de basis legde voor succesvolle aidstherapie en die leiding gaf aan het instituut dat een ebola-medicijn ontwikkelde. Die aanvallen komen ook vanuit het Witte Huis en vanuit het team waarin hij adviseert.

Na maanden waarin ‘Dr. Fauci’ een merknaam voor betrouwbaarheid werd in de Covid-19-crisis, hebben met name politici genoeg van zijn uitlatingen over de ernst van een epidemie die zij als bezworen wensen te zien. Zijn nieuwe bijnaam in het Witte Huis luidt ‘Dr. Gloom en Doom’, dokter Sombermans. Fauci heeft de laatste maanden een consistente boodschap uitgedragen: blijf voorzichtig, we hebben nog geen vaccin of medicijn, het virus is niet weg en we zullen meer besmettingen zien naarmate de samenleving haar normale loop hervat.

Een medewerker van het Witte Huis verspreidde eind vorige week een verklaring onder journalisten waarin stond dat „verschillende medewerkers zich zorgen maken over het aantal keren dat dr. Fauci zich heeft vergist”, zoals onder meer The Washington Post meldde. Bijgevoegd was een lange lijst van uitspraken van de viroloog over de epidemie die achterhaald zijn of fout bleken. Sommige deed Fauci inderdaad zo. Zo verklaarde hij ooit dat hij weinig heil zag in het dragen van mondkapjes. Andere uitspraken werden bijgepunt zodat ze slechter lijken dan ze waren. In de lijst wordt Fauci aangehaald die op 29 februari zei: „Op dit moment hoeven we ons in het geheel niet aan te passen in ons dagelijks leven.” De vervolgzin is weggelaten: „Het risico is nu nog laag, maar dat kan veranderen.”

Veel vertrouwen in adviseurs

President Trump zei donderdag op Fox News dat Fauci „een aardige man is, maar hij heeft veel fouten gemaakt”. Eerder zei Trump al in reactie op de vaststelling van Fauci dat de VS „er niet goed voorstaan”, dat hij het daar „niet mee eens” is. De VS zijn een van de landen waar de uitbraak de afgelopen maand versnelt. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen is gestegen tot ruim 3 miljoen. Trump wijt dat aan de toename van het aantal tests, maar het aantal positieve gevallen binnen die tests stijgt ook. Evenals de laatste dagen het relatieve aantal doden.

Trump citeerde maandag een tweet van tv-presentator Chuck Woolery: „De meest flagrante leugens zijn die over Covid-19. Iedereen liegt. Het CDC [de Amerikaanse GGD], de media, de Democraten, onze dokters die we worden geacht te vertrouwen, niet allemaal, maar de meeste. Ik denk dat het allemaal om de verkiezingen draait en om het afremmen van de economie.”

Een peiling van The New York Times liet recent zien dat medische adviseurs meer worden vertrouwd waar het op informatie over de epidemie aankomt. Naar Fauci werd specifiek gevraagd: tweederde van alle ondervraagden vertrouwde hem, tegen een kwart voor Trump. Onder Republikeinen was dit omgekeerd: tweederde vertrouwde de president, de helft Fauci.