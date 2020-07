Tot drie maanden cel geëist voor aanranding marinebasis Den Helder

Tegen drie mannen die worden verdacht van aanranding op de marinebasis in Den Helder zijn celstraffen tot drie maanden geëist. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. De drie verdachten (28, 30 en 35 jaar) zouden zich aan meerdere zedendelicten hebben schuldig gemaakt in mei 2018.

De incidenten zouden zich hebben voorgedaan in de kantine op het marineterrein. Het negentienjarige slachtoffer, een bemanningslid van een onderzeeboot, zou op tafel zijn gelegd en vastgehouden door twee van de verdachten, een matroos en een korporaal. De derde verdachte, een sergeant, zou vervolgens opdracht hebben gegeven aan de matroos om zijn broek te laten zakken en zijn geslachtsdeel tegen het slachtoffer aan te duwen.

Gedwongen

Ook zou de matroos met ontblote billen voor het gezicht van het slachtoffer zijn gehurkt, toen deze op de grond werd vastgehouden. Daarnaast zou het slachtoffer door de sergeant zijn gedwongen seksueel getinte handelingen te verrichten.

Tegen de matroos en de korporaal eiste het OM twee weken voorwaardelijke militaire detentie, waarbij de straf in een militaire gevangenis wordt uitgezeten, en werkstraffen van 120 uur. Tegen de sergeant is drie maanden militaire detentie geëist. „Hij zou dit soort feiten juist moeten voorkomen, maar in plaats daarvan heeft hij de ontucht geïnitieerd”, aldus de officier van justitie.

Deze week kondigde een integriteitscommissie van het ministerie van Defensie aan dat er een onderzoek loopt naar de cultuur binnen de Onderzeedienst. De uitkomst daarvan komt na de zomer. De afgelopen twee jaar zouden er vier officiële meldingen zijn geweest van ongewenst gedrag door medewerkers van de dienst.