Tienduizend foto’s uit Drenthe

Emmen, 21 april 1996. Met het omstreden kooigevecht dat plaatsvond in de Zuidoosthal in Emmen is Nederland definitief ingelijfd in het internationale, commerciële vechtsportcircuit. Cameraploegen uit negen landen, waarvan er één live verbinding had met de Amerikaanse betaaltelevisie, registreerden de gevechten tussen acht prijsvechters van zes nationaliteiten.

Sake Elzinga