SAULT maakt zeldzaam prachtig album over trots, uitputting en hoop

Pop SAULT Untitled (Black Is) ●●●●●

Toen de eerste twee albums van SAULT vorig jaar verschenen, werd over de groep zelf geen informatie verstrekt. Inmiddels zijn de namen van de leden achterhaald maar dat is eigenlijk zonde. Het mysterie en de anonimiteit passen bij dit zinderende meesterwerk, dat krachtig collectieve zwarte pijn, creativiteit, woede, schoonheid, verdriet en veerkracht samenbalt.

Untitled (Black Is) is een album vol opzwepende drums, historische protestleuzen en intense verheffende mantra’s. Het vangt met frisse, spontane energie, diepe grooves, funk, soul, gospel, spoken word, dub en rock, de lange geschiedenis van zwarte muziek en strijd in een collageachtig album dat de actualiteit subliem onderstreept maar tegelijk volledig ontstijgt.

Er klinken politiesirenes, stuwende percussie, kerkorgels, wanhopige kreten en kwetsbare melodieën, chants en meerstemmige harmonieën, rauw bewerkte vocalen en intieme poëtische zinnen. Untitled (Black Is) is een zeldzaam prachtige, veelzijdige en muzikaal rijke plaat over lijden en trots, emotionele uitputting, en hoop.