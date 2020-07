Santokhi gekozen tot nieuwe president Suriname, Brunswijk wordt vicepresident

In Suriname is maandag in het parlement Chan Santokhi (VHP) tot nieuwe president gekozen van het land. Als vicepresident is Ronnie Brunswijk van de ABOP gekozen. Beide politici werden bij acclamatie met een vereiste twee derde meerderheid van stemmen gekozen. Er waren geen tegenkandidaten voor beide posities.

Brunswijk was vorige week gekozen tot parlementsvoorzitter maar deed hiervan afstand om zich kandidaat te stellen voor het vicepresidentschap. Op donderdag 16 juli is de inauguratie van Santokhi tot nieuwe president. De huidige president Desi Bouterse zal de macht dan officieel aan hem overdragen.

Dit bericht wordt aangevuld.