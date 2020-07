Reclame Code Commissie: KLM misleidend over biobrandstof

KLM heeft op misleidende wijze reclame gemaakt voor de manier waarop het bedrijf biobrandstof gebruikt. Dat heeft de Reclame Code Commissie maandag besloten. KLM adverteert veel over duurzaamheid, terwijl in werkelijkheid maar 0,18 procent van de gehele vloot op biobrandstof vliegt. In een niet-bindende uitspraak beveelt de commissie de luchtvaartmaatschappij aan anders te adverteren. Een tweede klacht werd ongegrond verklaard.

KLM wierp in 2016 in een blogpost op de eigen site de vraag op of het al mogelijk is vliegtuigen met een tank vol duurzame brandstof te laten vliegen. Hoewel die vraag gedeeltelijk naar eerlijkheid werd beantwoord (met nee), is KLM volgens Eric Stam onvolledig. De Rotterdammer is docent Nederlands en burgerschap bij een mbo-opleiding voor luchtvaartdienstverlening en diende een klacht in omdat „essentiële informatie” achterwege werd gelaten.

KLM schreef dat internationale kwaliteitseisen voorschrijven dat maatschappijen hun biobrandstof tot maximaal 50 procent bijvullen met reguliere kerosine. Het percentage biobrandstoffen op het totale kerosinegebruik van KLM, 0,18 procent, bleef onvermeld. Volgens de Reclame Code Commissie werd hiermee de indruk gewekt dat vliegen op 50 procent biobrandstof al voorkomt terwijl dit in de praktijk „bij lange na” niet gebeurt. Door het ontbreken van deze informatie werd „een onjuiste indruk gewekt over de milieuaspecten verbonden met vliegen”, aldus de commissie.

Het is de tweede keer dat KLM door de Reclame Code Commissie is berispt. Dat gebeurde ook in 2013, na een klacht over precies dezelfde kwestie.