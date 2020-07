Lichaam vermiste actrice Naya Rivera gevonden bij meer Californië

Het lichaam van de actrice Naya Rivera is maandag bij het Amerikaanse meer Lake Piru gevonden. Dat heeft de lokale politie bevestigd, meldt persbureau Reuters. Rivera is vooral bekend van de musicalserie Glee, waarin ze tussen 2009 en 2015 de rol van cheerleader Santana Lopez vertolkte.

De 33-jarige Rivera en haar vierjarige zoon waren vorige week woensdag gaan varen met een boot op een groot stuwmeer in Californië. De politie trof later alleen haar zoon slapend aan in de boot.

Er werd een grote opsporingsactie opgetuigd. De afgelopen dagen werd naar haar gezocht met onder meer duikers en helikopters. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is voorgevallen.

Precies zeven jaar geleden voltrok zich een ander drama met betrekking tot een Glee-acteur. Cory Monteith overleed toen op 31-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne en alcohol.