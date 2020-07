Klopjacht op zwaarbewapende man in Zwarte Woud

In de omgeving van het Zuid-Duitse dorpje Oppenau zoeken honderden agenten met honden, warmtecamera’s en helikopters al bijna twee dagen naar een zwaarbewapende man. Tijdens een controle wist hij zondagochtend liefst vier agenten te ontwapenen, waarna hij zich in het Zwarte Woud verschanste. Sindsdien is hij spoorloos.

Agenten gingen zondag af op een hut aan de rand van het bos, waar zich volgens een getuige een verdachte man schuilhield. De man – later geïdentificeerd als de 31-jarige Yves Rauch – bleek een pijl en boog, meerdere messen en munitie te hebben verzameld. Niettemin stelde hij zich aanvankelijk vreedzaam op naar de vier dienders. Toen de agenten echter even niet opletten, trok Rauch een pistool en wist hij alle vier hun dienstwapen af te pakken.

Inwoners van Oppenau worden door de politie verzocht binnen te blijven en scholen en zwembaden zijn gesloten. „Blijf binnen en neem beslist geen lifters mee”, aldus de politie in deelstaat Baden-Württemberg.

Hoewel hij op het moment geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is Rauch een bekende van de politie in Oppenau. Volgens de Duitse tabloid Bild is hij vorig jaar uit zijn appartement in het dorp gezet, omdat hij zijn huur niet meer betaalde. Bij de uitzetting werden tanks vol benzine, wapens en munitie gevonden. Sindsdien zou Rauch in zijn auto en in verschillende hutten in het bos hebben gewoond.