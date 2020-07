OR-voorzitter Vredestein over reorganisatie: ‘Ik hou er een flinke kater aan over’

Twee handtekeningen zullen Dennis van de Logt, voorzitter van de ondernemingsraad bij Apollo Vredestein, zijn hele leven bijblijven, vertelt hij aan de telefoon. „Die van mijn huwelijk, en die van dit akkoord.”

Afgelopen vrijdagavond kwam naar buiten dat 528 van de circa 1.200 banen zullen verdwijnen bij de Enschedese fabriek, onderdeel van het Indiase Apollo Tyres. Het is een compromis tussen ondernemingsraad en directie, dat volgde op maanden van harde onderhandelingen. Begin maart wilde de directie nog 750 banen schrappen. Dat zou nodig zijn omdat de wereldwijde bandenmarkt in crisis verkeert, mede door de instroom van goedkope Chinese banden. In de twaalf maanden voorafgaand aan maart 2019 bedroeg de omzet van de fabriek 500 miljoen euro, wat een winst opleverde van 1,9 miljoen. Zonder reorganisatie zou Vredestein – een van de grootste werkgevers van Twente – volgens de directie wel eens failliet kunnen gaan.

Het plan leidde tot woede onder het personeel, mede doordat het beursgenoteerde Apollo pas een paar jaar geleden een spiksplinternieuwe fabriek had geopend in Hongarije. Onder leiding van Van de Logt ging de ondernemingsraad de strijd aan. De raad liet adviesbureau Berenschot een alternatief reorganisatieplan opstellen, waarbij maar 200 banen zouden verdwijnen.

De afgelopen weken volgden talloze overleggen, waarbij de situatie in eerste instantie alleen maar leek te escaleren. Beide kanten in het conflict bewogen nauwelijks en de ondernemingsraad dreigde veelvuldig met een gang naar de Ondernemingskamer. Maar vrijdag was er toch plotseling een akkoord.

„We konden dit voorstel niet afslaan”, zegt Van de Logt telefonisch vanaf zijn Nederlandse vakantieadres. Alle adviseurs, waaronder Berenschot en de advocaat van de OR, waren het daar volgens hem mee eens.

Van de Logt zegt dat hij ‘niet wilde gokken’ met de ongeveer 220 banen die de OR nu heeft weten te behouden

Waarom kon u het niet afslaan?

„Als wij hadden doorgedrukt... kijk, we hebben op een gegeven moment aan onze jurist gevraagd: ‘Als jij de advocaat van Apollo was, wat zou je dan doen?’ Hij zei: ‘Als ik de advocaat was, en jij blijft zo moeilijk doen, dan zou ik zeggen: laat de fabriek maar failliet gaan. Dan bied je daarna 20, 25 miljoen voor de merknaam Vredestein en maak je een doorstart in Hongarije.’ Je weet het niet, maar dat zou kunnen.”

Van de Logt zegt dat hij „niet wilde gokken” met de ongeveer 220 banen die de OR nu heeft weten te behouden. Maar hij erkent meteen dat er nog flink wat ontslagen vallen. „Ja, je blijft er een dubbel gevoel over houden. Ik ben ervan overtuigd dat we de beste beslissing hebben genomen. Maar ik heb er een flinke kater van, die zal niet zomaar weggaan.”

De precieze stemverdeling is niet openbaar, maar niet alle leden van de vijftienkoppige OR hebben vóór het plan gestemd.

„Daar vind ik wat van, maar dat ga ik hier niet ventileren. Maar het is op zich logisch dat je met dit soort beslissingen niet alleen maar voorstanders hebt. Wat ik wel belangrijk vond – en dat heb ik ook gezegd – is dat de mensen die tegen waren dat ook motiveerden. Dat hebben ze allemaal gedaan. Ik wil niet dat je alleen maar ‘nee’ zegt.

„Ik word als voorzitter vanuit de achterban van alle kanten verguisd of verheerlijkt. Op dit moment is het geen eervolle positie. Maar dat wist ik van tevoren. Toen het reorganisatieplan werd aangekondigd, was het duidelijk dat wij de meest impopulaire ondernemingsraad ooit zouden worden.”

Waarom toch niet doorzetten en de gang naar de Ondernemingskamer maken?

„Bij zo’n groot concern als Apollo is cash king. Die hadden zich wel ingedekt, het plan was juridisch goed afgezekerd. En ik denk dat het ook niet voor iedereen in de fabriek duidelijk was wat er gebeurt als je bij de Ondernemingskamer in het gelijk wordt gesteld. Dat betekent niet dat je alternatieve plan met de fabriek doorgaat. Dan komt er nog een second opinion van een derde partij als Deloitte of Kearney, en die kijken dan alleen maar of de inhoud van het plan van Apollo juridisch klopt.

„Uiteindelijk nemen wij niet deel aan het besluit, wij geven een advies. We hebben gewoon geen zeggenschap.”