Hoe dichtbij komt de dood voor jou tijdens de pandemie?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen even hard. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost.

De serie werd afgetrapt met de vraag: hoe lang kun jij het in deze crisis nog uitzingen? Die kunt u hier lezen. Voor de tweede aflevering vroegen we: wie geloof jij nog in deze crisis? Voor deze derde aflevering vroegen wij de panelleden: ‘Hoe dichtbij komt de dood voor jou?’ Lees hieronder hun verhalen.

Eduardo Muñoz - bierverkoper in Madrid, Spanje

Mijn oma had op zijn minst een waardig afscheid verdiend’

Bijna iedere Spanjaard heeft inmiddels wel een familielid of vriend verloren. Zo ook Eduardo Muñoz. Met gemengde gevoelens vertelt hij over de onverwachte dood van zijn oma. De 83-jarige Adela Sánchez stierf eind maart alleen op haar kamer in een bejaardentehuis, hoogstwaarschijnlijk gestikt als gevolg van het coronavirus, maar dat zal nooit met zekerheid te zeggen zijn. Een test is nooit uitgevoerd. De begrafenis duurde slechts een kwartier. Daarna bleven antwoorden op alle vragen van de familie uit.

Hoewel Spanje ook voor toeristen weer open is, is het virus is nog niet volledig onder controle. Er zijn regelmatig lokale uitbraken, waardoor sommige gebieden alsnog worden gesloten. Elke dag komen er nog dagelijks honderden nieuwe besmettingen bij.

Muñoz doet zijn verhaal vanuit de voormalige woning van zijn oma, waar hij nu zelf met zijn vriendin woont. „Alleen mijn ouders en een oom mochten bij de begrafenis zijn”, vertelt hij. „Daarom probeer ik op eigen wijze afscheid van haar te nemen. Soms, als ik door het huis loop, komen er herinneringen boven. Ze was een eigenaardige vrouw met wie moeilijk contact te leggen was.”

Het balkon van het appartement waar Eduardo Munoz nu woont.

Foto James Rajotte Het brandyglas van de oma van Eduardo Munoz. Adela Sánchez (83) stierf aan de gevolgen van Covid-19

Foto James Rajotte Eduardo Muñoz in de opslagruimte van zijn oma Adela Sánchez. Hij woont nu zelf in haar appartement. Zijn grootmoeder, 83, stierf aan de gevolgen van Covid-19

Foto James Rajotte Eduardo Muñoz woont nu in het huis van zijn oma. Zijn grootmoeder Adela Sánchez (83) stierf aan de gevolgen van Covid-19.

Foto’s James Rajotte

Muñoz’ oma werd in 1937 middenin de Spaanse Burgeroorlog geboren. Het republikeinse gezin woonde in een ‘rood’ plaatsje in de provincie Toledo. Dat kwam in de greep van het leger van generaal Francisco Franco – met martelingen, verkrachtingen en berovingen als gevolg – waarna het gezin naar Madrid vluchtte. Muñoz: „De trauma’s zitten diep bij die generatie.”

Vijf jaar geleden verruilde Adela Sánchez haar huis tegen haar zin voor een bejaardenhuis, omdat ze dement werd. Muñoz bezocht haar eens per maand en zag haar langzaam achteruitgaan. Tot op 14 maart de alarmfase werd afgekondigd. Twee weken later was ze dood. Ze behoorde tot de ruim achtduizend ouderen die in Madrid in een tehuis zijn gestorven tijdens de coronacrisis. „Er zijn zo veel fouten gemaakt”, verzucht Muñoz. „Ze is nooit van kamer veranderd. We kregen elke dag andere informatie. Verpleegsters waren bang om de waarheid te vertellen, terwijl daar elke dag doden vielen.

De nabestaanden van Adela Sánchez sloten zich aan bij een groep die een gezamenlijke klacht heeft ingediend tegen de verantwoordelijken voor ouderenzorg.

Muñoz: „We weten nu dat ouderen met Covid-19 niet naar het ziekenhuis werden gebracht. Dat kan je bijna zien als een ter dood veroordeling. We weten niet hoe ze overleden is, of ze pijn had. Mijn oma had op zijn minst een waardig afscheid verdiend.”