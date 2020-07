Handhaving coronamaatregelen achter voordeur geschrapt uit spoedwet

In de corona-spoedwet, die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt niet vastgelegd dat de politie bij mensen thuis mag controleren of zij zich wel aan de coronamaatregelen houden. Ook zal de corona-app niet in die wet verankerd worden en geldt zij in eerste instantie een half jaar in plaats van een jaar. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd, blijkt uit het wetsvoorstel dat ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hebben ingediend.

Vorige maand werd een conceptvoorstel voor de wet die de coronamaatregelen een juridische basis moet geven, ter consultatie voorgelegd. Al snel klonk kritiek vanuit onder meer de Tweede Kamer, de Raad van State en privacy-experts, die stelden dat de wet grondrechten zou aantasten en de overheid te veel macht zou geven. Hierop besloot het kabinet het voorstel aan te passen, uit angst dat zij anders niet door de beide Kamers zou komen.

Er was vooral kritiek op de passage in het aanvankelijke wetsvoorstel waarin beschreven stond dat de maatregelen ook op „besloten plaatsen” - dus achter de voordeur - gelden. Burgemeesters zouden de bevoegdheid krijgen om „gedragingen of activiteiten” op te breken als zij dachten dat de kans op verspreiding van het coronavirus te groot was. Gevreesd werd dat politie zou kunnen binnenvallen bij feestjes of bezoek. Dit komt nu dus te vervallen; in de toelichting bij het nieuwe wetsvoorstel schrijven de ministers dat het „huisrecht expliciet beschermd” wordt.

Democratische controle

De bepaling over de corona-app is ook uit de spoedwet gehaald. De applicatie moet helpen bij bron- en contactonderzoek en behoeft volgens experts een grondige, wettelijke regeling. Dit zal in een andere wet gebeuren die op een later moment geformuleerd wordt.

Verder is de termijn waarin de spoedwet geldt, verkort van een jaar naar een half jaar. Indien nodig kan die termijn met drie maanden verlengd worden. In dat geval moeten beide Kamers vooraf instemmen. In het nieuwe wetsvoorstel is daarnaast expliciet opgenomen dat mensen afstand van elkaar moeten houden, hoewel die afstand aangepast kan worden als dat nodig is. Dat wil zeggen dat mensen mogelijk meer óf minder dan anderhalve meter afstand moeten houden als de verspreiding van het coronavirus versnelt of afzwakt.

Wanneer de wet van kracht wordt, is nog niet bekend. Aanvankelijk zou dat op 1 juli al zijn, maar na kritiek werd daar van afgezien. De Tweede Kamer zal na de zomer stemmen over het wetsvoorstel.

De corona-spoedwet moet de coronamaatregelen een juridische basis geven en ervoor zorgen dat er een betere democratische controle op de regels mogelijk is. De maatregelen werden tot nu toe ingevoerd op basis van lokale noodverordeningen. Dit betekende dat de Tweede Kamer en gemeenteraden niet vooraf invloed konden uitoefenen op de inhoud van de wet. Vorige week lekte al een aantal geplande aanpassingen van de spoedwet uit.