Een witte duif maakte in het stormachtige weer van onlangs een noodlanding op ons terras. Versuft en verzwakt zat ze te zitten, at wat van het voer dat we haar gaven en deed een paar pogingen tot proefvluchten. Steeds keerde zij terug. De dierenambulance gebeld en wij verschaften het nummer van de ring aan haar poot. „Deze duif komt uit Venlo en is al een jaar vermist”, was de analyse. „O, zeiden wij, het is dus geen witte ‘trouwerijduif’?” Het antwoord: „Nee, trouwerijduiven dragen nooit ringen…”

