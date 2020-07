Forensisch instituut kraakt iPhone kroongetuige Nabil B.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een iPhone 5 die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had weten te ontgrendelen. Dat blijkt uit een brief van de rechter-commissaris die NRC heeft ingezien.

B. had het toestel van september 2017 tot en met 9 februari 2018 in zijn bezit. Op dat moment zat hij in detentie en onderhandelde hij met het Openbaar Ministerie om kroongetuige te worden. Met het toestel voerde hij gesprekken met een van zijn toenmalige advocaten en WhatsApp-gesprekken met leden van zijn familie.

Daarin had hij het over zijn positie als kroongetuige en wat dit voor hem en zijn omgeving op dat moment en in de toekomst zou betekenen. Ook blikte hij in de conversaties terug op criminaliteit en personen die daarbij betrokken waren geweest.

Het NFI wist binnen een dag de zescijferige toegangscode te kraken. Daarvoor is een speciaal softwareprogramma gebruikt.

Onder ede gelogen

Dat de rechter-commissaris nu laat weten de iPhone 5 open te hebben, is in elk geval een bevestiging dat Nabil B. over meerdere telefoons beschikte in zijn cel – wat B. eerder heeft ontkend. Tijdens een verhoor in juli vorig jaar gaf hij toe dat hij over een PGP-toestel beschikt had. Op vragen of hij daarnaast andere communicatiemiddelen had antwoordde hij destijds: „Ik heb geen laptop tot mijn beschikking gehad. Ook geen andere telefoon, alleen die ene PGP-telefoon.”

Nu blijkt dus dat Nabil B. onder ede gelogen heeft. Het draagt bovendien bij aan de al bestaande, groeiende zorgen over het bezit van telefoons in detentie.

De rechter-commissaris wil de inhoud van de telefoon, behoudens de gesprekken tussen Nabil B. en zijn advocaat, gaan toevoegen aan het strafdossier.

„Het is goed te zien dat de kroongetuige nu eens ontmaskerd wordt. Interessant is vooral wat hij met zijn leugens hier tracht te verdoezelen”, laat advocaat Nico Meijering weten, die verdachten bijstaat in het Marengo-proces.

Ontmaskerd

In de telefoon zit onder meer een WhatsApp-gesprek van 8 februari 2018. Daarin laat Nabil B. weten dat hij de volgende dag wordt overgeplaatst. „Zijn er nog dingen die je niet meeneemt en ik op moet halen?”, vraagt zijn gesprekspartner. „Euh ja, maybe wel. Maar die spullen hou ik dan wel apart, advocaten mogen die ophalen, jij niet.” Op basis van die berichten houdt de rechter-commissaris het erop dat het toestel in bewaring is gegeven bij B.’s toenmalige advocaat. „Dat is ook in lijn met wat de opvolgend advocaat heeft besproken over deze telefoon.”

Die, anonieme, opvolgend advocaat gaf onlangs een interview in het AD. Daarin werd gesteld dat de iPhone in een envelop zat die na de moord op Derk Wiersum aan de deken van de orde van advocaten is bezorgd. De deken had hem vervolgens bij B.’s nieuwe anonieme advocaat bezorgd.

Bedreigd

Na de breuk tussen Nabil B. en diens anonieme advocaat wilde die de envelop niet direct, maar via de deken terugbezorgen. Daarop zou hij bedreigd zijn door zijn voormalige cliënt en de zaaksofficier van justitie hebben ingelicht. „Volgens de officier was de inhoud van de envelop brisant en voor de bezitter levensgevaarlijk”, aldus de voormalige advocaat.

Op maandag 16 maart zou hij de envelop aan de deken hebben overhandigd. Daarna zou hij aan het OM zijn overgedragen. De deken laat weten, omwille van zijn geheimhoudingsplicht, niets te zeggen over de kwestie. De twee advocaten van Nabil B. laten weten dat „het verdedigingsteam ook kennis heeft genomen van de brief van de rechter-commissaris. Wij hebben de rechtbank in de vroege middag laten weten dat onze cliënt op de volgende zitting het bestaan van de iPhone zal toelichten. Er staat niets strafbaars op.”