Farmers Defence Force stelt ultimatum aan minister Schouten

Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) een ultimatum gesteld. De boeren eisen dat zij haar „kwalijke voermaatregel” uiterlijk 21 juli heeft geschrapt, zo niet dan volgen opnieuw protestacties, dreigt Farmers Defence Force maandag in een verklaring op Facebook. Schouten zegt in een eerste reactie dat zij het ultimatum van de actiegroep naast zich neerlegt, meldt persbureau ANP.

Als onderdeel van het ultimatum belooft Farmers Defence Force tot 21 juli geen acties te ondernemen. „Wij vragen alle boeren van Nederland om gehoor te geven aan deze oproep. Staak tijdelijk de blokkades. Laat onze eenheid zien”, schrijft Farmers Defence Force in de verklaring, waarin het ook de overbelasting van politie en ME noemt. Volgens de groep laat Schouten economisch vervuilende activiteiten plaatsvinden „ten koste van onze dieren en op kosten van onze stikstofrechten”.

Lees ook: Wat houdt het veevoerbeleid in en waarom zijn boeren er boos over?

Farmers Defence Force is een van de aanjagers van het boerenprotest tegen het aangekondigde verbod op eiwitrijk veevoer per september. Op verschillende plekken in Nederland leidde dat tot verkeersopstoppingen met soms gevaarlijke situaties. In het Drentse dorp Wijster werden vorige week 63 boeren gearresteerd wegens het overtreden van het afgekondigde verbod op demonstraties met trekkers in de noordelijke provincies. Farmers Defence Force probeerde die maatregel tevergeefs te schrappen via een kort geding.

Het verbod werd echter zondag alsnog opgeheven door veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe na gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties.