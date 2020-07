Explosieven aangetroffen in ontploft appartement Groningen

In het appartement dat begin mei ontplofte in de Groningse wijk Beijum is de explosieve stof TATP aangetroffen. De springstof wordt onder meer ingezet bij plofkraken. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Ook zijn zogenoemde pizzaschuiven gevonden, die criminelen gebruiken om explosieven in het binnenste van een pinautomaat te duwen.

De politie heeft drie verdachten in beeld: de 27-jarige bewoner van het appartement, een 20-jarige vrouw die op het moment van de ontploffing in het huis was en een 27-jarige kennis van beiden. Alle drie worden verdacht van het voorbereiden van plofkraken. De inmiddels in vrijheid gestelde vrouw ontkent alle betrokkenheid, net als de kennis. De bewoner van het appartement zit nog vast en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Triacetontriperoxide (TATP) is een zeer instabiele springstof die naast plofkraken ook meermaals is ingezet bij terroristische aanslagen. Het OM benadrukt dat er in het geval van de explosie in Groningen geen aanwijzingen zijn voor het voorbereiden van terroristische aanslagen.

De krachtige ontploffing vond op 1 mei plaats in een flat aan de Wibenaheerd. De explosie zorgde ervoor dat de voor- en achtergevel van de woning werden geblazen en de binnenmuren sneuvelden. Ook drie andere woningen werden onbewoonbaar verklaard. Twee mensen raakten lichtgewond. In eerste instantie werd gedacht aan een gasexplosie, tot de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) op 2 mei explosieve stoffen aantrof.