Duda nipt herkozen als president van Polen

De zittende president Andrzej Duda krijgt een tweede termijn van vijf jaar. De tot op het laatste moment spannende verkiezingsstrijd tussen hem en de progressieve Rafal Trzaskowski werd maandagochtend na het tellen van 99,97 procent van de stemmen met minimaal verschil in zijn voordeel beslecht, blijkt maandagochtend uit de laatste gegevens van de nationale kiescommissie.

De leider van de conservatief-nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) kreeg 51,2 procent van de stemmen. Het hoofd van die commissie zei maandag dat het tellen van de resterende stemmen de verkiezingsuitslag „niet significant” meer zal doen veranderen, meldt persbureau Reuters maandag. Trzaskowski, de liberale leider van het centrum-rechtse Burgerplatform, staat op 48,8 procent van de stemmen.

Met een tweede termijn van Duda ligt het voor de hand dat het sterk gepolariseerde Polen de komende vijf jaar een nationalistische, katholieke en openlijk homofobe koers blijft volgen. De campagne van Duda ging vaak over nationale trots en soevereiniteit tegenover Europese bemoeienis. Trzaskowski stond juist voor een liberale koers met omarming van de Europese Unie en het versterken van de rechtsstaat. De president in Polen heeft vetomacht over wetsvoorstellen en bekrachtigt het benoemen van de hoogste rechters.

Intimidatie van rechters

Polen staat al jaren op gespannen voet met de EU wegens politieke bemoeienis met de rechtsgang en voortdurende intimidatie van rechters. Het verder uithollen van de rechterlijke macht door PiS-ongezinde rechters met vervroegd pensioen te sturen werd in april nog wel geblokkeerd door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Met een tweede termijn voor Duda kan PiS bovendien controle houden over de media. Sinds PiS in 2015 zowel de presidents- als de parlementsverkiezingen won, werd de publieke omroep van het land omgevormd tot propagandakanaal met ook aanhoudende kritiek op de EU.