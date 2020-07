Webwinkel Coolblue breidt uit naar Duitsland. De verkoper van elektronica en witgoed gaat vanaf dinsdag ook bezorgen in de omgeving van Düsseldorf, net over de grens bij Limburg. In eerste instantie kunnen Duitse klanten alleen grote huishoudelijke apparatuur bestellen. De komende maanden wil het bedrijf ook uitbreiden naar andere elektronica, laat mede-oprichter en directeur Pieter Zwart weten.

De bevoorrading van de Duitse markt vindt plaats vanuit het distributiecentrum in Tilburg, via een overslagpunt in Venlo. Voor die laatste stap in de bezorging heeft Coolblue (1,5 miljard euro omzet, 4.600 werknemers) veertig Duitssprekende koeriers aangenomen, zegt Zwart.

Amazon domineert al jaren de Duitse thuiswinkelmarkt

Zodra de webwinkel in Duitsland ook kleinere elektronica gaat verkopen, zal Coolblue in Düsseldorf en randgemeenten ook per fiets gaan bezorgen, net zoals nu al in verschillende Nederlandse en Belgische steden gebeurt. Daarnaast zoekt het bedrijf nog naar een locatie in de Duitse stad om een fysieke winkel te openen.

Voor Düsseldorf is gekozen om praktische redenen, vertelt Zwart aan de telefoon. „Het is lekker dichtbij: van Tilburg naar Düsseldorf is minder ver dan van Tilburg naar Groningen.” Het plan is om in de toekomst uit te breiden naar andere steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Steden elders in Duitsland zijn voorlopig nog niet aan de orde, zegt Zwart. „We gaan stap voor stap. In Noordrijn-Westfalen alleen al wonen net zoveel mensen als in héél Nederland.”

In gevecht met Amazon

De stap naar Duitsland is opmerkelijk omdat de thuiswinkelmarkt er al jaren wordt gedomineerd door Amazon. Het Amerikaanse techbedrijf begon iets meer dan twintig jaar geleden in Duitsland en inmiddels wordt bijna de helft van de Duitse online aankopen via het platform gedaan. Toch denkt Zwart dat in Duitsland ruimte is voor een bedrijf als Coolblue. Vooral via de dienstverlening denkt hij het verschil te kunnen maken.

„Als je wasmachine stukgaat, dan wil je morgen écht een nieuwe. Die dingen wegen tachtig kilo, dus je wilt niet dat hij bij de deur wordt neergezet, maar dat hij netjes op de vierde etage wordt bezorgd. Je wilt dat de oude meteen wordt meegenomen. Door nette gozers die netjes met je huis omgaan.” Mede daarom heeft Coolblue ervoor gekozen met witgoed in Duitsland te beginnen, stelt hij. „Dat is de meest onderscheidende service die we bieden.”

Minstens zo opvallend is dat het besluit om naar Duitsland over te steken is genomen in de periode dat Coolblue kraakte door de enorme vraag. Door de uitbraak van het coronavirus gingen consumenten massaal online aankopen doen. Onder meer computerschermen, toetsenborden, webcams en thermometers waren in maart en april niet aan te slepen.

Lees ook: Ineens in trek: webcams en headsets, en een trampoline voor de kinderen

Coolblue liep door die enorme vraag tegen de grenzen van zijn kunnen op. Zo besloot het bedrijf eind februari al om de verkoop te temperen, om te voorkomen dat de voorraad op zou raken. Kort daarna sloot het bedrijf zijn fysieke winkels om zich met volle aandacht op thuisbezorging te kunnen richten en werden producten die tijdelijk minder in trek waren – koffers, barbecues en navigatiesystemen – tijdelijk uit de webwinkel verwijderd.

„Het is echt ontzettend druk geweest”, zegt Zwart. „Inmiddels is nagenoeg alle dienstverlening weer zoals daarvoor.” Welk effect de coronauitbraak heeft gehad op de omzet en winst wil hij niet zeggen.