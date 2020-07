Chauffeur bij busongeluk China met 21 doden handelde uit opzet

Een busongeluk in het Chinese Anshun waarbij vorige week 21 mensen om het leven kwamen, is met opzet door de chauffeur veroorzaakt. Dat heeft de lokale politie zondag bekendgemaakt, meldt de South China Morning Post. Volgens de autoriteiten pleegde de chauffeur een „wraakactie tegen de maatschappij” voor het verwoesten van zijn woning door de overheid.

Het huis van de 52-jarige buschauffeur zou dinsdagochtend gesloopt zijn als onderdeel van een „herontwikkelingsplan voor sloppenwijken”. Op het moment van verwoesting had de man nog geen andere woning toegewezen gekregen. Volgens de krant werd zijn aanvraag voor andere huurhuizen afgewezen. Na de verwoesting van zijn huis zou de chauffeur een nummer van de overheid gebeld hebben met een klacht over het incident, aldus de autoriteiten. Daarna sprak hij via de telefoon ook zijn vriendin, die stelde dat hij een „cynische en pessimistische” bui had.

Na het telefoontje zou de man alcohol hebben gekocht, dit in een fles overgegoten hebben en naar zijn werk gegaan zijn. Iets voor twaalf uur ‘s middags klom hij achter het stuur. Hij zou de alcohol op hebben gedronken terwijl de bus bij een halte stond, ongeveer een half uur later. Drie minuten na de stop gooide de chauffeur het stuur om en reed hij de bus een meer in, zoals te zien op beelden van de Chinese staatszender CCTV. De bus stak vijf rijbanen over voor hij te water raakte.

Bij het ongeluk kwamen zeker 21 mensen om het leven en raakten zestien anderen gewond. De buschauffeur zelf overleed ook, evenals vijf middelbare scholieren die zojuist het eerste deel van hun toelatingsexamen tot de universiteit hadden afgerond. Zeven andere middelbare scholieren raakten gewond.