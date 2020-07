‘Caloh Wagoh wilde brein achter martelkamer vermoorden’

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee kopstukken binnen motorclub Caloh Wagoh van het voorbereiden van een moordaanslag op de Utrechtse sportschoolhouder en drugscrimineel Robin van O. Dat bleek maandag op een zittingsdag in meervoudig liquidatieproces Eris in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Van O. is op zijn beurt hoofdverdachte in de zaak tegen de drugsbende die een martelkamer bouwde.

Delano R. werkte aan een televisieprogramma voor RTL en Videoland: De televisieambities van Taghi’s ‘moordmakelaar’.

Justitie verdenkt Caloh Wagoh-oprichter Delano ‘C Murdah’ R. van „het medeplegen van voorbereidingshandelingen gericht op de moord op het slachtoffer”. Die verdenking is nieuw en gebaseerd op analyse van de chatgeschiedenis van R.’s PGP-telefoon. R. kreeg van compagnons Roël T., Jermaine B. en Feno D. foto’s van Van O.’s sportschool en de Porsche van diens vriendin. Ook werd het thuisadres van de Utrechtse crimineel met R. gedeeld. Van een daadwerkelijke poging tot een liquidatie is het nooit gekomen.

Taghi

Het OM ziet in R. en acht andere leden van Caloh Wagoh een „Nederlandse moordmakelaardij”, die in opdracht plannen maakte voor liquidaties. In zeker vijf gevallen hadden die plannen een dodelijke afloop. Een van de belangrijkste afnemers van het collectief was Ridouan Taghi, die in het nog veel omvangrijkere proces Marengo terechtstaat. Justitie ziet Taghi als opdrachtgever van ten minste zes onderwereldmoorden en een veelvoud aan opdrachten daartoe. Taghi werd in december vorig jaar aangehouden in Dubai. Of de moordopdracht voor Van O. ook door hem is gegeven, weet een OM-woordvoerder nog niet.

Van O. is in het verleden een aantal keer door de autoriteiten gewaarschuwd dat hij op dodenlijsten stond. Het sportschoolpand van Van O. werd de afgelopen jaren meerdere keren beschoten. Volgens de politie hebben hij en zeker vijf medeverdachten tot in juni aan een martelcomplex gebouwd in het Brabantse Wouwse Plantage. Verdeeld over zeven zeecontainers trof de politie een zestal cellen en één martelkamer aan.

Zeecontainers met handboeien aan het plafond, een vastgeschroefde stoel, vinger-handboeien en knipscharen. De politie vermoedt dat criminelen de containers wilden gebruiken om rivalen te martelen