Brussel akkoord met 3,4 miljard euro aan staatssteun voor KLM

De Europese Commissie is akkoord met het steunpakket van de Nederlandse regering om luchtvaartmaatschappij KLM door de coronacrisis te loodsen. Vorige maand kondigden minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) aan dat KLM geholpen wordt met 3,4 miljard euro.

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) speelt KLM een sleutelrol in de Nederlandse economie, zowel op het vlak van werkgelegenheid als op dat van luchtvaartverbindingen. Het steunpakket zal de maatschappij volgens haar „van de liquiditeit voorzien die ze dringend nodig heeft om de impact van de coronacrisis te weerstaan”.

Vestager noemt de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan de staatssteun „heel goed”. „Het staat de lidstaten vrij regels te bepalen die in lijn zijn met hun beleid en de EU-regels”, stelt zij. Dit is opvallend omdat zes vakbonden van KLM-personeel bezwaar hadden ingediend bij de Europese Commissie omdat zij meenden dat de voorwaarden ten aanzien van arbeidsvoorwaarden „te dwingend en te specifiek” zijn.

Air France ook gesteund

De staatssteun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro en 2,4 miljard euro aan garanties op leningen bij drie Nederlandse en acht buitenlandse banken. KLM moet in ruil voor de steun een aantal veranderingen doorvoeren. Zo moeten de kosten met 15 procent worden teruggebracht en mag de luchtvaartmaatschappij voorlopig geen dividenden, salarisverhogingen of bonussen uitkeren. Ook is een aantal afspraken gemaakt over de relatie met moedermaatschappij Air France-KLM.

Begin mei ging de Europese Commissie al akkoord met de miljardensteun die de Franse regering uittrekt voor Air France, dat eveneens onder de holding Air France-KLM valt. De Franse luchtvaartmaatschappij krijgt 7 miljard euro middels een lening en staatsgaranties op leningen. Air France-KLM verkeert net als de rest van de luchtvaartsector in zwaar weer vanwege het wereldwijde uitvallen van vluchten door de coronapandemie.

