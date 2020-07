Bollywoods superheld Amitabh Bachchan besmet met coronavirus

De Indiërs beginnen gewend te raken aan almaar groeiende aantallen coronabesmettingen en doden in hun land. Maar het nieuws dat ook Amitabh Bachchan (77), een filmacteur met een welhaast goddelijke status, nu aan Covid-19 lijdt, trof velen afgelopen weekend als een mokerslag. En alsof dat nog niet genoeg was, bleken ook zijn zoon Abitchek, zelf een geliefd Bollywood-acteur, diens vrouw Aishwarya Rai, voormalig Miss World en befaamd actrice, en hun dochtertje met het virus besmet.

Prompt togen Indiërs naar tempels en moskeeën om te bidden voor een spoedig herstel van het door de ziekte gevelde deel van de Bachchan-clan in de stad Mumbai. Het is niet voor het eerst dat er massaal wordt gebeden voor Amitabh Bachchan. Decennia geleden verkeerde hij al eens op het randje van de dood na een mislukte stunt in een van zijn circa tweehonderd films. De gebeden werden kennelijk gehoord, want hij kwam er bovenop en het Indiase filmpubliek kon nog lang blijven genieten van deze superman, die op het doek ondanks allerlei tegenslagen zelfs de sterkste en gemeenste tegenstanders uiteindelijk altijd de baas was.

Voor de massa’s

Die heroïsche fase heeft Bachchan, al jaren getooid met een gedistingeerd wit baardje, inmiddels allang achter zich gelaten. „Ik kom in aanmerking voor de rol van een gepensioneerd arts, een generaal in het leger of iemands grootvader”, verklaarde Bachchan met enige zelfspot in 2004 in een gesprek met NRC in Amsterdam. Ook voor zulke rollen blijft hij veelgevraagd, om zijn bijzondere status maar ook om zijn vakmanschap. Meer dan wie ook belichaamt hij de enorme rol die film inneemt in het leven van miljoenen Indiërs, met name ook armen. „De Indiase cinema is escapistisch van aard”, zei hij in hetzelfde NRC-interview. „,Ze is er om de massa’s te amuseren. Daar hebben we nooit geheimzinnig over gedaan.”

Lees ook: ‘De Indiase cinema is escapistisch van aard’

Amitabh Bachchan, die voor zijn ziekte druk bezig was met opnames van een nieuwe film, behoudt een mythische status. Daarvan getuigen ook de 43 miljoen volgers die hij op Twitter heeft. Het was langs die weg dat hij zijn fans zaterdag informeerde over zijn ziekte. „Ik ben Covid-positief bevonden .. naar het ziekenhuis gebracht .. het ziekenhuis licht de autoriteiten in .. de familie en de staf hebben tests ondergaan .. de resultaten daarvan worden afgewacht.”

Miljoenen beterschapswensen

Ook de Indiase minister van Volksgezondheid Harsh Vardan wenste ‘Amitabh ji’ een spoedig herstel toe. Datzelfde deden onder meer tal van Bollywoodsterren, prominenten uit de cricketwereld en miljoenen gewone burgers. Tot opluchting van alle fans liet het ziekenhuis waar vader en zoon zijn opgenomen zondagavond weten dat beiden tot nu slechts milde symptomen van de ziekte hadden. Rai en haar dochtertje konden zelfs thuis blijven in quarantaine, omdat ze weliswaar positief waren bevonden maar nog geen symptomen van de ziekte hadden.

Enkele critici hekelden het feit dat de twee Bachchans ondanks hun milde symptomen in een van de beste ziekenhuizen van het land waren opgenomen. Die plaatsen hadden beter kunnen worden gereserveerd voor patiënten die meer zorg nodig hadden, vonden zij. Op hun beurt kregen deze „verderfelijke liberalen”, zoals een commentator ze aanduidde, vervolgens een stortvloed van kritiek over zich heen. Andere critici herinnerden Amitabh Bachchan er aan dat hij voor hij in het ziekenhuis belandde vooral veel enthousiasme had betoond voor homeopatische middelen ter bestrijding van het coronavirus. „Waarom is hij in het ziekenhuis wanneer hij net zo goed homeopathische geneesmiddelen kan nemen”, vroeg een van hen.