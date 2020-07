‘Zakenvrouw Nina Storms verdacht van witwassen 15 miljoen euro’

De Nederlandse zakenvrouw Nina Storms wordt in Monaco verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen. Dat meldt De Telegraaf zondag. Volgens een bron binnen de Nederlandse politie gaat het om een bedrag van 15 miljoen euro, schrijft de krant.

De 66-jarige Storms zou op 2 juli in staat van beschuldiging zijn gesteld. Ze staat onder ‘juridische controle’ en mag Monaco en de omliggende Franse regio Provence-Alpes-Côte d’Azur alleen verlaten als ze de rechter daarover informeert. Het OM in Monaco zou dit schriftelijk hebben bevestigd aan De Telegraaf, maar wilde geen verdere informatie over het lopende onderzoek geven.

De zakenvrouw, voorheen bekend als Nina Brink, is in Nederland bekend vanwege de beursgang van internetbedrijf World Online, dat ze in 1995 oprichtte. Het bedrijf moest de grootste internetprovider van Europa worden. Na de beursgang in 2000 daalde de koers scherp en bleek Storms haar eigen aandelen al eerder te hebben verkocht. Ook had zij in 2010 een conflict met journalist Eric Smit die een boek over haar schreef.