WOO HAH! legt moshpit-fans op de pijnbank

Woo Hah! wilde de community tegemoetkomen door alsnog een programma aan te bieden. ‘WOO HAH! All Day’ was zowel te streamen als te bezoeken in het Tilburgse poppodium. Die hadden logistiek alles perfect uitgedacht rondom de anderhalve meter-regelgeving; er is één lange bar open en die is niet in de zaal maar in de foyer, te bereiken via een eenrichtingsroute, die ook langs de toiletten loopt. In krijgen nieuwe bezoekers instructies, overal is desinfectiemiddel te verkrijgen en in de zaal staan stoeltjes. Twee aan twee kunnen bezoekers genieten van de optredens.

Natuurlijk ontbreken de grote Amerikaanse hiphopsterren, maar de jonge rappers uit eigen land staan wel in de grote zaal van het Tilburgse poppodium. Zo biedt Woo Hah! de hiphopfans alsnog de kans het nieuwste talent van Nederland te zien. Tussen de optredens door zijn er dj-sets, reports vanuit de rest van Nederland en oude concertregistraties. Al die onderdelen zijn eigenlijk leuker om te ervaren via de live-stream en duren in de zaal te lang. Hier draait het om de optredens, waar vooral Ares (goed bij stem), Josbros (lekker fel) en Sor (persoonlijk en muzikaal) in uitblinken.

Josbros op Woo Hah! 2020. Foto Lotte Schrander

Jammer dat de energie van de moshpits, typerend voor Woo Hah!, zo pijnlijk wordt ingewreven. We zien oude shows met een kolkend publiek, er klinkt harde trap en swingende baile funk. Dan wordt het voor de normaal zo energieke Woo Hah!-crowd wel héél erg moeilijk om te blijven zitten. Die energie dient men te bewaren voor de zomer van 2021. De honger bij de vaderlandse rappers is er in ieder geval al.

Pop WOO HAH! All Day in 013, gezien 10/ t/m 12/7 In 013, Tilburg. Inl: woohahfestival.com