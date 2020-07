Veiligheidsraad VN stemt in met hervatting hulp aan Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag ingestemd met hervatting van humanitaire hulp aan Syrië. Maar de noodhulp mag via slechts één grensovergang vanuit Turkije worden binnengebracht, in plaats van de twee overgangen die tot afgelopen vrijdag werden gebruikt. Dat melden internationale persbureaus.

De beperking betekent volgens westerse landen dat 1,3 miljoen mensen in het noordwesten van het land dreigen te worden afgesloten van hulp. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië, bedong de limiet met dreiging van zijn veto - een overwinning voor het Syrische regime op de rebellen, die het noordwesten van het land beheersen.

Lees ook: Coronavirus nu ook in Idlib: ‘Zonder meer humanitaire hulp wordt dit een regelrechte ramp’

Volgens humanitaire hulporganisaties en de meeste van de vijftien leden van de Veiligheidsraad waren de twee overgangen nodig om cruciale hulp te leveren aan miljoenen mensen in het noordwesten van Syrië, zeker nu er in de provincie Idlib onlangs melding is gemaakt van een eerste geval van Covid-19. Rusland betoogde echter dat hulp van binnen het land moet worden geleverd, en dat één overgang volstaat.

Het compromis om hulp te hervatten via één grensovergang werd zaterdag aangenomen met 12 stemmen tegen nul, waarbij Rusland, China en de Dominicaanse Republiek zich onthielden van stemming. De stemming was de vijfde poging om een conflict over hervatting van humanitaire hulp te doorbreken, nadat het mandaat voor de vorige operatie, die zes jaar heeft geduurd, vrijdag afliep.

Rusland en China, beiden permanente leden van de Veiligheidsraad, spraken elk twee maal een veto uit tegen eerdere resoluties om humanitaire hulp voort te zetten via de twee overgangen - voorstellen die konden rekenen op een ruime meerderheid in de Veiligheidsraad. Niet-permanente leden Duitsland en België, die die resoluties indienden, zagen zich genoodzaakt in te binden wegens de aanhoudende dreiging van een Russisch veto. Het aangenomen plan voor hulp via één overgang geldt voor een jaar.

In januari boekte Rusland ook een overwinning voor Syrië, toen het zijn veto gebruikte om het aantal grensovergangen voor noodhulp tussen Turkije en het noordwesten van Syrië te beperken van vier tot twee.