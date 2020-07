Trekkerverbod bij demonstraties Noord-Nederland opgeheven

Het Noord-Nederlandse verbod op demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen blijft beperkt tot één week. De veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe hebben na overleg met boerenorganisatie’s besloten de afgelopen maandag ingevoerde maatregel niet te verlengen.

Zo’n demonstratieverbod, mag dat zomaar?

De veiligheidsregio’s hebben deze week met onder meer Farmers Defence Force gesproken, de organisatie die vooropgaat in de protesten van Nederlandse boeren tegen het kabinetsbeleid. Op basis van dat overleg gaan de Veiligheidsregio’s ervan uit dat demonstraties in het vervolg zullen worden aangemeld, zodat de autoriteiten tijd en ruimte hebben ze in goede banen te leiden. Blijkt dat niet het geval, dan zullen nieuwe maatregelen worden genomen. Farmers Defence Force spande afgelopen week tevergeefs een kort geding aan tegen het verbod.

Onveilig

In heel Nederland protesteerden boeren de afgelopen week tegen stikstofmaatregelen van het kabinet. Op verschillende plekken leidde dat tot verkeersopstoppingen en andere gevaarlijke situaties. Woensdag werden in Drenthe 57 boeren opgepakt omdat ze ondanks het trekkerverbod toch waren gaan demonstreren met hun voertuig. Later die dag moest minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) een werkbezoek aan Zeeland uit veiligheidsoverwegingen afbreken.

Zaterdag is ook in Nijmegen een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties afgekondigd. Het verbod daar geldt vooralsnog tot en met 20 juli.