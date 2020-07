Soedan versoepelt aantal streng islamitische wetten

In Soedan wordt na bijna veertig jaar het verbod op alcohol drinken (deels) opgeheven. Dat heeft minister van Justitie Nasredeen Albulbari dit weekend gezegd op de staatstelevisie. Ook komt er een einde aan de strafbaarstelling voor afvalligheid. Eerder kondigde de overgangsregering van Abdalla Hamdok al een verbod op vrouwenbesnijdenis aan.

Soedan hervormt, maar de geestdrift van het verzet leeft voort: ‘De eenheid waarmee we Bashir verdreven bestaat nog steeds’

Niet-moslims – volgens de Verenigde Naties 3 procent van de bijna 42 miljoen Soedanezen – mogen voortaan in besloten kring alcohol nuttigen. Vrouwen en hun kinderen mogen in Soedan voortaan zelfstandig en zonder schriftelijke toestemming van een echtgenoot reizen.

Omar al-Bashir

Het alcoholverbod in Soedan is bijna veertig jaar oud en werd in 1983 ingesteld door voormalig president Jaafar Nimeiri, de voorganger van de vorig jaar afgezette dictator Omar al-Bashir. Hij introduceerde onder meer de doodstraf voor afvalligheid; waarvan al sprake was wanneer iemand zich hardop tegen het islamitische geloof uitsprak. Een moraalpolitie zag onder zijn bewind toe op naleving van de streng-islamitsche wetgeving in het land.

Vorig jaar werd Bashir na een door jongeren geleide opstand afgezet. Er wordt een uitlevering voorbereid aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat Bashir wil vervolgen voor oorlogsmisdaden en genocide begaan in Darfur in 2003. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden.