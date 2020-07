Presidentsverkiezingen Polen onbeslist na race tussen conservatief en liberaal

De hyperspannende presidentsverkiezingen in Polen hebben op zondagavond geen duidelijke winnaar opgeleverd. Volgens de exitpoll die bij het sluiten van de kieslokalen bekendgemaakt werd, heeft de zittende president Andrzej Duda 50,4 procent van de stemmen gehaald en zijn uitdager Rafal Trzaskowski 49,6. Een uitkomst die, zoals dat heet, too close to call is.

Een definitieve uitslag kan dagen op zich laten wachten, omdat stemmen uit het buitenland de doorslag kunnen geven. De opkomst was met 68,9 procent ongekend hoog.

Verkiezingen om ‘de ziel van Polen’: conservatieve Duda vs progressieve Trzaskowski

De verkiezingen zouden oorspronkelijk in mei plaatsvinden, toen regeringskandidaat Duda in peilingen torenhoog favoriet was. Maar werden op het laatste moment uitgesteld vanwege de coronapandemie. Daarop wisselde de oppositiepartij Burgerplatform, die kansloos leek, van kandidaat. De campagne van Trzaskowski kreeg in een paar weken momentum.

De president van Polen is geen lintjesknipper, maar heeft vetomacht tegen wetsvoorstellen en bekrachtigt benoemingen van rechters. Het is voor PiS cruciaal deze positie te behouden.

In de verkiezingsstrijd tussen de conservatieve Duda en de liberale Trzaskowski zaten alle elementen die het land polariseren. De campagne ging over nationale trots versus Europese kernwaarden. Over gezinsbeleid tegenover homorechten. Het platteland tegenover de stad.