Mueller: Roger Stone „blijft veroordeelde misdadiger”

De voormalige speciale aanklager van het Rusland-onderzoek, Robert Mueller, heeft het onderzoek zaterdag fel verdedigd en met kracht de suggestie verworpen dat Roger Stone, een voormalige adviseur van president Donald Trump, het slachtoffer zou zijn van een oneerlijke vervolging.

Stone, wiens celstraf als gevolg van het Ruslandonderzoek vrijdag werd kwijtgescholden door Trump, „blijft een veroordeelde misdadiger, en terecht”, schreef Mueller in een uniek opinie-artikel in The Washington Post. Het Rusland-onderzoek, dat door Trump is verworpen als een „heksenjacht”, was volgens Mueller „van het grootste belang”.

De voormalige FBI-directeur, die twee jaar aan het hoofd stond van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en banden van de Trump-campagne met Rusland, liet zich in het opiniestuk voor het eerst sinds zijn getuigenis tegenover het Congres in juli vorig jaar uit over het onderzoek. Tijdens zijn periode als speciale aanklager stond hij bekend om zijn zwijgzaamheid, en na de publicatie van het lijvige onderzoeksrapport wilde hij dat werk voor zich laten spreken.

Mueller voelde zich echter genoodzaakt „in te gaan op zowel brede beweringen dat ons onderzoek illegetiem was en onze motieven ongepast, en specifieke beweringen dat Roger Stone een slachtoffer was van ons bureau”, schreef hij. Hoewel hij die beweringen niet direct aan Trump toeschreef, heeft de president ze herhaaldelijk geuit.

Federale misdrijven

„Stone is vervolgd omdat hij federale misdrijven heeft gepleegd”, aldus Mueller, verwijzend naar leugens van Stone tegenover het Congres en beïnvloeding van een getuige. De voormalige adviseur van Trump was „een centrale figuur” bij het onderzoek, onder meer omdat hij in 2016 „communiceerde met individuen van wie wij weten dat ze Russische inlichtingenofficieren zijn.” Ook beweerde hij vooraf op de hoogte te zijn van de publicatie door WikiLeaks van emails van de Democratische campagne die door deze Russische inlichtingenofficieren waren gestolen.

De 67-jarige Stone zou binnenkort zijn begonnen aan een gevangenisstraf van 40 maanden. Trump schold die celstraf vrijdag kwijt - een omstreden besluit, dat scherp is veroordeeld door tegenstanders van de president. Stone zei opgetogen te zijn over de actie, die volgens hem zijn leven heeft gered wegens het gevaar op besmetting met het coronavirus in de gevangenis. Hij wil juridische stappen zetten om zijn veroordeling ongedaan te maken.