Kustwacht en politie zoeken bij Ameland naar 14-jarig meisje

De politie, de kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij hebben zondagochtend de zoektocht bij Ameland naar een 14-jarig meisje hervat. Zaterdagavond werd de operatie om het kind te vinden gestart.

Het meisje was zaterdag samen met haar vader en een zusje gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Daarbij kwam het drietal in de problemen; wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. De vader en het andere kind wisten zichzelf te redden, maar ze raakten het 14-jarige meisje uit het oog. Rond 22.30 uur ontving het Kustwachtcentrum een melding daarover. Er werd een grootscheepse zoekoperatie begonnen op de Noordzee en het strand, waarbij ook eilandbewoners hielpen.

Volgens de kustwacht stond in de nacht een noordwestenwind, golven waren tussen de 1 en 1,5 meter hoog. De stroming stond richting Schiermonnikoog, waar ook naar het meisje werd gezocht. De burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel, was ook betrokken bij de zoektocht op het strand. Hij liet in een reactie weten „enorm” mee te leven met de familie van de vermiste zwemster. „De beslissing om het zoeken te staken is voor hen verschrikkelijk.”

De poging werd uiteindelijk midden in de nacht voor enkele uren gestaakt, meldde de kustwacht. Bij de hervatting van de zoektocht om 05.30 uur zondagochtend, zijn „meerdere eenheden” betrokken, „zowel op het water, als op het strand, de duinen en de verdere omgeving”, volgens de politie. Verder zijn een reddingsboot en een vliegtuig van de kustwacht ingezet om de tiener te vinden.